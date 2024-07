Marcin Romanowski nie został aresztowany, ale prokuratura nie chce się poddać. Będą kolejne kroki

- W sprawie Marcina Romanowskiego prokuratura poczeka na uzasadnienie sądu o odmowie tymczasowego aresztowania - zapowiedział Prokurator Krajowy. Dariusz Korneluk poinformował też, że zwróci się do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z wyjaśnieniem dotyczącym zarzutów, jakie prokuratura chce przedstawić Marcinowi Romanowskiemu. To właśnie immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy miał być głównym argumentem przeciwko tymczasowemu aresztowaniu.

Poseł Marcin Romanowski decyzją sądu pozostaje na wolności. Zapowiedział zawiadomienia do prokuratury przeciwko osobom, które decydowały w jego sprawie. - W związku z bezprawnym pozbawieniem wolności, w związku z nadużyciem uprawnień - uzasadnił.

Wszystko po tym, jak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie podzielił stanowiska prokuratury i nie zgodził się na aresztowanie posła. Przesądziła sprawa immunitetu przysługującego członkom Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a jest nim Romanowski. O tym, że immunitet mu przysługuje, napisał w piśmie do marszałka Sejmu przewodniczący Zgromadzenia.

- To jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa i nietypowa, i chyba nie mieliśmy w polskiej historii takiej właśnie sytuacji - skomentował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. - Kwestia samego istnienia immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy była nam znana od samego początku - poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Prokuratura może złożyć zażalenie

- Są to osoby z tytułami naukowymi, które w sposób dość kategoryczny się wypowiedziały. Ja się z tymi opiniami zgadzam - powiedział Dariusz Korneluk.

Jednak sąd nie podzielił tej argumentacji. Teraz prokuratura czeka na pisemne uzasadnienie tego postanowienia. - W zależności od argumentów zaprezentowanych w tym postanowieniu podejmiemy decyzję co do dalszych kroków - zapowiada Dariusz Korneluk.

"Należy przekazać panu przewodniczącemu wszystkie dostępne informacje"

Prokurator Krajowy zapowiedział też przesłanie informacji do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

- Należy panu przewodniczącemu przekazać wszystkie dostępne informacje i zapytać go też o zakres tego konkretnego immunitetu - skomentowała mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka z Inicjatywy "Wolne Sądy".

Jak mówi mecenas Gregorczyk-Abram, w piśmie przewodniczącego Zgromadzenia do marszałka Sejmu nie został wskazany zakres immunitetu.

- Wynika tylko to, że organ międzynarodowy, jakim jest Rada Europy, chciałby być włączony do procedury związanej z uchylaniem immunitetu, chciałby wiedzieć, chciałby móc wypowiedzieć się na ten temat. To nie oznacza, że ten immunitet będzie pana Romanowskiego chronił - powiedziała Sylwia Gregorczyk-Abram.