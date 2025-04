Ma pięć lat i choruje na dystrofię mięśniową. Trwa zbiórka, by Krzyś mógł się cieszyć zdrowiem

Krzyś ma pięć lat i choruje na dystrofię mięśniową. Ratunkiem jest leczenie w Stanach Zjednoczonych, a to słono kosztuje. Na terapię w Bostonie trzeba zebrać 17 milionów złotych. W pomoc zaangażowała się Fundacja TVN - wszystkie środki wpłacone na konto fundacji z dopiskiem "dla Krzysia" zostaną przekazane na jego leczenie. Krzyś i rodzice biorą też sprawy w swoje ręce - w ramach kiermaszu wielkanocnego sami prowadzą zbiórkę.

Coś, co większość pięciolatków robi samodzielnie, Krzysiowi nie udaje się nawet z pomocą starszej siostry. Zdiagnozowana, gdy miał roczek, dystrofia mięśniowa Duchenne'a, choroba genetyczna, która dotyka tylko chłopców, mimo codziennej, trudnej i żmudnej rehabilitacji, daje o sobie znać coraz bardziej.

- Słabnie z dnia na dzień. Wczoraj mówił, że go bardzo bolą nóżki, że jest zmęczony, ogólnie mówi, że ma dość zbiórki też, bo już by chciał, żeby to się zakończyło - mówi Anna Zawada, mama Krzysia.