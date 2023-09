Żona premiera wciąż nie ujawniła majątku. W zeszłym roku miała zakupić cenne działki nad morzem

czytaj dalej

Rząd PiS-u podzielił sobie Polskę niczym tort. Taki tort, z którego każdy może się wyżywić, ale przede wszystkim rząd - mówiła w "Faktach po Faktach" Katarzyna Kotula (Lewica). Według niej "to jest prawdziwie dojna zmiana, to, co obserwujemy przez ostatnie osiem lat". - I prezes Jarosław Kaczyński ma dzisiaj czelność ogłaszać, że mają dobre propozycje - dodała. Cezary Tomczyk (KO) wskazywał zaś, że "władza należy do narodu:, a nie PiS-u. - Partia PiS pomyliła interes państwa z interesem partii politycznej. On nie idzie w parze - mówił.