Sejm powiedział twarde "nie" kandydaturze Elżbiety Witek. "W mojej ocenie PiS miał świadomość, że wystawia kandydatkę, która nie zostanie wybrana"

W Prawie i Sprawiedliwości od wieczornego głosowania słychać oburzenie. - Nie może być tak, że ktoś będzie nam decydował o tym, kogo mamy wystawiać na wicemarszałka. To jest kompletny absurd - stwierdziła Elżbieta Witek. Jednak - jak zapewnia prezes Jarosław Kaczyński - PiS jest gotowe, żeby nie posiadać swojego wicemarszałka. To całkiem realny scenariusz. Największy klub skończyć może bez przedstawiciela w Prezydium Sejmu, bo innej kandydatury najwyraźniej nie będzie, a Elżbiety Witek sejmowa koalicja nie poprze. - Niech wskażą kogoś, kto nie łamał konstytucji i prawa - podkreśla Marcin Kierwiński z PO.

Twarde "nie"

Co z Senatem?

Wicemarszałkiem Senatu nie został też wicemarszałek poprzedniej kadencji Marek Pęk - autor słów o "prorosyjskiej większości" skierowanych do senackiej Komisji Etyki. - Suweren wybrał nas nie po to, byśmy dzisiaj dealowali z PiS-owcami, robili z nimi układy, tylko po to, byśmy ich rozliczyli - przypomina Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. - To jest skrajna obłuda. Jeden standard jest dla Prawa i Sprawiedliwości, drugi standard jest dla tamtego całego (towarzystwa - przyp. red.) - mówi Marek Pęk, senator PiS.