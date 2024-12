Drużyna polskich uczniów wygrała Matematyczne Zawody Państw Bałtyckich "Baltic Way"

Są młodzi, zdolni i pracowici. Na szczęście także zauważeni i docenieni. Polska drużyna uczniów szkół ponadpodstawowych wygrała prestiżowe Matematyczne Zawody Państw Bałtyckich "Baltic Way". W zwycięskiej ekipie są między innymi dwaj reprezentanci z Gdyni - Jakub Pieczonka i Krzysztof Karwik.

- Kuba zaczął późno mówić, a szybko zaczął liczyć - wspomina Jeremiasz Pieczonka, ojciec Jakuba. - Na pewno były takie chwile, że, spacerując, myślałem o zadaniu matematycznym - przyznaje Jakub Pieczonka, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, zwycięzca Baltic Way 2024.

- W idealnym świecie liczyłbym z pięć godzin, ale wychodzi pewnie bliżej czterech codziennie - ocenia Krzysztof Karwik, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, zwycięzca Baltic Way 2024.

- Pełen sukces, właściwie pierwszy taki największy, który my jako młodzi ludzie możemy osiągnąć - wskazuje Krzysztof Karwik.

- Jest to jeden z najważniejszych konkursów matematycznych. W tym regionie jedyny międzynarodowy, w którym przynajmniej Polska startuje. Odbywa się drużynowo, więc też nie tylko pracujemy na swój wynik, ale pracujemy na wynik całego kraju - mówi Dominik Bysiewicz, opiekun polskiej reprezentacji w Baltic Way 2024, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na co dzień nie uczą się matematyki w szkole

Krzysztof i Jakub na lekcje matematyki w szkole nie uczęszczają. Rozwiązywanie zadań z algebry, kombinatoryki, geometrii i teorii liczb na co dzień ćwiczą pod okiem Wojciecha Tomalczyka.

- Lubię wygrywać, a rozwiązanie każdego zadania to jest taka mała wygrana, zadowolenie z siebie, że coś osiągnąłem - mówi Krzysztof Karwik.

- Jedzie matematyk, jedzie nauczyciel WF-u, no i te pięć godzin ślęczenia nad problemem matematycznym, no, musi być zrównoważone pięcioma godzinami ruchu fizycznego. To idzie w parze - zwraca uwagę Wiesław Kosakowski, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.