Skala nieprawidłowości i zaniedbań przy inwestycji Orlenu przeraża. - Na tej budowie łamane jest wszystko, co tylko jest możliwe - alarmuje anonimowo pracownik budowy w rozmowie z reporterami "Uwagi!" TVN. - Nie można było wnosić napojów na teren budowy, nie można było nawet wody wnieść - informuje Małgorzata Waluk, inżynier budownictwa cywilnego, dodając, że pracownicy mieli dostęp do wody tylko podczas przerw. Budowa ogromnego kompleksu petrochemicznego pod Płockiem rozpoczęła się, kiedy u władzy była Zjednoczona Prawica, a prezesem Orlenu był Daniel Obajtek. - Daniel Obajtek odpowie za inwestycje Olefiny 3, za to, że sprowadzał kilkanaście tysięcy obcokrajowców, używając swojego wykonawcy. Do tej inwestycji osoby nie były kompetentne, bez kwalifikacji zawodowych, często niepiśmienne, tania siła robocza - wskazuje Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący sejmowej komisji ds. wizowej.