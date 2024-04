Centrum Onkologii Kobiet Ciężarnych kompleksowo wspiera pacjentki. "Jestem w najlepszych rękach"

Lekarze podejrzewali, że urodzi chore dziecko

- Rak czy nowotwór złośliwy to jest dla każdego człowieka ogromnie trudne, wszystko przewraca się do góry nogami, to możemy wyobrazić sobie, co czuje kobieta w ciąży, która martwi się o siebie i troszczy się o dziecko - mówi Iwona Maroszyńska, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Jak leczyć, by nie zagrozić bezpieczeństwu płodu?

Rocznie ponad 100 kobiet w ciąży dowiaduje się, że ma raka

- To jest trudne leczenie, ono wymaga od tych pacjentek wielu wyrzeczeń i bardzo dużej dyscypliny, ale to jest leczenie, które przynosi efekty - mówi Grzesiak. - Galeria portretów dzieci, które urodziły się po leczeniu w tej klinice, rośnie z miesiąca na miesiąc. Te dzieci są zdrowe - opowiada Kalinka. Tam była leczona pani Weronika i to tam na świat przyszedł jej syn, Aleksander. Chłopiec jest wcześniakiem, skończył siedem miesięcy. - Super opieka, wiedziałam, że jestem w najlepszych rękach, więc pod tym względem się nie martwiłam. Podejście do pacjenta, do tego wszystkiego... Było tak super, to też pomogło przetrwać to wszystko - podsumowuje pani Weronika. - Bardzo dziękuję - dodaje. Bez wsparcia męża i rodziny 27-latce byłoby dużo trudniej walczyć o swoje życie i zdrowie dziecka. Teraz pani Weronika jest już wyleczona.