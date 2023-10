Atak na Izrael. Analiza uderzenia Hamasu na festiwal Nova

Nagle muzyka przestała grać. Pojawiło się zaniepokojenie, ale uczestnicy nie wiedzieli jeszcze, co się dzieje, nie czuli przerażenia. Po chwili rozeszły się wieści o atakach rakietowych ze Strefy Gazy. Ludzie zaczęli szukać schronienia. Część kładła się na ziemi, ale nawet niebo usłane rakietami nie budziło tam paniki. Takie ataki w tamtej części Izraela nie są rzadkością. Jakieś 10 minut później niektórzy uczestnicy zaczęli kierować się w stronę parkingu do swoich samochodów. Zaczynali rozumieć, że decyzja o tym, kiedy opuścić festiwal, oznaczać może życie lub śmierć.

O 7:10 części osób udało się dostać do pobliskich schronów. Na północ od miejsca festiwalu zrobiło się wyjątkowo tłoczno. Bojownicy z Hamasu doskonale znali tę lokalizację. O 7:24 terroryści wrzucili do środka granat, powodując przerażające zniszczenia. To nie była jedyna taka sytuacja. 30 minut później w kolejnym schronie terroryści zrobili to samo. Moment wrzucenia do środka granatu uchwyciła kamera samochodowa.