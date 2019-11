Do rodziców przyszedł SMS: "zajęcia odwołane". "Mój syn od wczoraj płacze"

"Przyszłam do szkoły, ale była zamknięta" Na podwyżki pieniądze znaleźć się muszą, więc na remont szkoły już nie starczy. Rodzice uczniów... Budynek Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich to dla mieszkańców wsi nie tylko szkoła, lecz także okno na świat. To okno właśnie się zamknęło, przede wszystkim dla dzieci.

- Przyszłam do szkoły, szkoła była zamknięta, nie można było wejść, no, po prostu tragedia jest - mówi Patrycja, uczennica.

Ta "tragedia" dotknęła łącznie siedemdziesięciu uczniów i przedszkolaków. Rodzice mówią, że ich dzieci płakały, kiedy się dowiedziały, że szkoła jest zamknięta. Ta wiadomość przyszła nagle.

- To był SMS od wychowawców naszych dzieci. "W związku z wyłączeniem szkoły z użytkowania informuję, że zajęcia w szkole zostaną odwołane" - tłumaczy Anna Mazik, matka jednej z uczennic.

Decyzję o zamknięciu placówki wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- Zastrzeżenia dotyczące obiektu związane są przede wszystkim z wadliwą aluminiową instalacją elektryczną, która zagraża w sposób bezpośredni zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu dzieci - wyjaśnia Bożena Wieloch, wójt gminy Lipie.

Szkoła wymaga pilnego remontu, a na to w kasie gminy Lipie nie ma pieniędzy. Wydatki na oświatę gwałtownie wzrosły, bo podwyżki dla nauczycieli obiecane przez rząd musiały sfinansować samorządy. Przez to nie ma mowy o żadnych inwestycjach.

- Nastąpiło podwyższenie wydatków na oświatę, w takiej małej gminie jak nasza, do 3 milionów złotych, czyli jest to powiększenie dwukrotne - tłumaczy Bożena Wieloch.

Remont szkoły konieczny. Powodów jest dużo

To oznacza, że dzieci będą musiały kontynuować naukę w szkole oddalonej o pięć kilometrów. Chociaż gmina zapewnia dojazd do innej placówki, to na taką zmianę nie zgadzają się uczniowie.

- Kiepsko, no bo całe życie tu chodziłam, od przedszkola, no to nie powinno tak być - twierdzi Patrycja.

O innej szkole nie chcą też słyszeć rodzice. - My nie chcemy dać dzieci do szkoły do Lipia. Rozpatrzymy inne sytuacje, ale w tym momencie dzieci nie puszczamy nigdzie - mówi Małgorzata Olszewska, matka uczniów szkoły w Rębielicach Szlacheckich.

- Mój syn od wczorajszego wieczoru płacze, gdy tylko dowiedział się, że szkoła ma być zamknięta. Ja 5-latkowi nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego jego pani zostanie mu zabrana, on się mnie pyta, czy jego szafeczka pójdzie razem z nim - wyznaje Patrycja Korzekwa, mama przedszkolaka.

- Mój synek ma mutyzm wybiórczy. Jak on pójdzie do innej szkoły, to się on znów zamknie w sobie i to będą znów godziny, miesiące jeżdżenia do psychologa - wyjaśnia Magdalena Kurdycka, matka ucznia z mutyzmem wybiórczym.

Z tych powodów ani rodzice, ani gmina nie zamierzają odpuszczać. Zamierzają wyremontować szkołę. - Ja jestem za tym, podpisuję się pod tym, ale bez pomocy, my sobie z tym remontem nie poradzimy - twierdzi wójt Bożena Wieloch.

Nie wiadomo, jak długo gmina będzie musiała czekać na pomoc z Warszawy. Do tego czasu szkoła będzie zamknięta.

Autor: Marta Warchoł / Źródło: Fakty po południu TVN24