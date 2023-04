Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. "Te osoby mogą i chcą być szczęśliwe"

Pani Renata jest mamą 11-letniego Oliwiera i z trudem wspomina czas sprzed diagnozy. - Że mam go do klatki zamknąć, tak mi mówili ludzie. To było straszne - opowiada pani Renata, mama chłopca w spektrum autyzmu.

Paulina ma 32 lata. O tym, że jest wysoko funkcjonującą osobą z Aspergerem, dowiedziała się od lekarzy dopiero trzy lata temu. Przez niemal całe życie - oprócz wybiórczości pokarmowej - Paulinę cechowała też nadwrażliwość na niektóre tkaniny czy ograniczone okazywanie emocji. - To też jest charakterystyczne, ale najbardziej, co mi się kojarzy, to te specjalne zainteresowania, fascynacje. To niby nie było nic szczególnego, ale jakaś fizyka kwantowa. To wszystko było w wieku 7-10 lat - dodaje Paulina Przyziółkowska.

Dla Pauliny, podobnie jak dla mamy Oliwiera i ponad trzech milionów osób autystycznej społeczności w Polsce, 2 kwietnia to szczególny czas. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Łodzi obchodzony jest między innymi na scenie teatru, w którym wystawiana jest "dość luźna adaptacja" "Małego Księcia". W głównej roli obsadzona została 30-letnia Marta. - Zazwyczaj odpowiada (Marta - przyp. red.) na pytania "tak", "nie", "być może", natomiast tutaj zachowuje się bardzo profesjonalnie, mówi pełnymi zdaniami. Podejrzewamy, że zna wszystkie role, nie tylko swoją - mówi Ewa Łusiak z Fundacji "JiM".

Potrzeba wsparcia

Autyzm to nie choroba tylko zespół objawów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem mózgu. Objawia się trudnością nawiązywaniu kontaktów. - Mój syn Tomek, który ma lat 22 już blisko, nie jest samodzielny i wiem o tym, że nigdy też nie będzie mógł sam mieszkać - mówi Anna Strzałkowska.

- W spektrum autyzmu mogą być zarówno osoby niskofunkcjonujące, takie, które nie mówią, potrzebują opieki 24 godziny siedem dni w tygodniu, ale są też osoby, które wysoko funkcjonują - wyjaśnia Krzysztof Banach ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Spektrum autyzmu u dziewczynek. Eksperci wyjaśniają, jak rozpoznać objawy Ciche, spokojne, zamknięte w sobie i swoim świecie - często takie zachowanie dziewczynek nie... Każdy autysta jest inny. Choć wiele cech ich łączy, to jeszcze więcej różni. Osoby nieneurotypowe, czyli w spektrum, odbierają więcej bodźców niż osoby neurotypowe. Dlatego nierzadko otaczający ich świat jest odbierany jako przytłaczający. Ostry zapach może im sprawiać fizyczny ból, ubranie czy przytulanie też. Podobnie jak głośne dźwięki i jaskrawe światło.

- Do najczęstszych cech związanych ze spektrum autyzmu zalicza się trudności w komunikowaniu się, zawieraniu relacji z innymi, powtarzalne, rutynowe, schematyczne zachowania - wylicza psycholog i psychoterapeuta Jakub Owczarek.

Wyjątkowy dzień

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma pokazać, że potrzebna jest akceptacja osób w spektrum, że problemem nie jest autyzm, tylko otoczenie, które go nie rozumie i nie wspiera. - One mogą i chcą być szczęśliwe. Jeśli jako społeczeństwo stworzymy im te warunki, one w bezpiecznym miejscu, z odpowiednią opieką, też mogą żyć wśród nas - tłumaczy Krzysztof Banach.

W każdej szkole jest jakiś niezdiagnozowany uczeń w spektrum. Według Światowej Organizacji Zdrowia jedna osoba na sto jest w spektrum autyzmu.

Autor: Marta Balukiewicz / Źródło: Fakty po południu TVN24