Reporterka "Dzień dobry TVN" Bianka Zalewska odebrała w Białym Domu nagrodę za odwagę

Reporterka "Dzień Dobry TVN" Bianka Zalewska zaproszona do Białego Domu Myślała, że to żart, ale telefon z amerykańskiej ambasady żartem nie był. Bianka Zalewska... Korespondentka wojenna i reporterka "Dzień Dobry TVN" Bianka Zalewska odebrała w Białym Domu Międzynarodową Nagrodę dla Kobiet Niezwykłej Odwagi. O jej pracy i osiągnięciach w momencie wręczania wyróżnienia mówiła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

- Polska dziennikarka Bianka Zalewska, kiedy walczyła z dezinformacją rosyjską w 2014 roku, jej samochód został ostrzelany. Doszło do wypadku, a Bianka miała złamany kręgosłup. Od momentu inwazji w ubiegłym roku na Ukrainę, Bianka cały czas otrzymuje pogróżki, ale też cały czas przekazuje informacje o uchodźcach, o historiach z frontu i szkoli dziennikarzy po to, żeby skutecznie walczyć z dezinformacją - powiedziała Jean-Pierre.

Bianka Zalewska od początku wojny w Ukrainie docierała w miejsca naprawdę niebezpieczne, ale docierała też do ludzi, którzy walczyli i wciąż walczą o wolność. Opowiada ich historie, żeby pokazać bohaterstwo Ukraińców i udokumentować rosyjskie okrucieństwo.

- Niech każda mała dziewczynka, która zastanawiała się: "czy ja, jedna osoba, jeden głos, jedna dziewczynka, mogę naprawić to, co jest zepsute?" spojrzy na te kobiety. One są odpowiedzią na to pytanie, czyli jednoznaczne "tak" - powiedziała pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Jill Biden.

Bianka Zalewska wraz z innymi laureatkami otrzymała Międzynarodową Nagrodę dla Kobiet Niezwykłej Odwagi z rąk pierwszej damy Stanów Zjednoczonych oraz sekretarza stanu Antony'ego Blinkena. Reporterka "Dzień Dobry TVN" jest pierwszą Polką, która otrzymała to wyróżnienie. Pierwszy raz też wręczenie nagród odbyło się w Białym Domu.

- Na całym świecie kobiety, w całej swojej różnorodności, często znajdują się na pierwszej linii zmian. A jednak w tym samym czasie napotykają jeszcze większe przeszkody na drodze do udziału w życiu politycznym. Doświadczają przemocy na tle płciowym i łamania praw człowieka. Posiadają mniejszą władzę gospodarczą i społeczną. Jesteśmy zdeterminowani, aby to zmienić - powiedział Blinken.

Wyróżniona została nie tylko Bianka Zalewska

Bianka Zalewska jedną z laureatek nagrody International Women of Courage Przyjmuje uchodźców z Ukrainy, relacjonuje rosyjskie okrucieństwa i sytuację na froncie -... Nagrodę, oprócz Bianki Zalewskiej, otrzymały też między innymi aktywistki społeczne z Argentyny i Etiopii, żołnierka z Mongolii, afgańska lekarka i obrończyni praw osób z niepełnosprawnościami z Malezji.

- My wszyscy tutaj mamy na celu stworzenie świata inkluzywnego, świata zrównoważonego, świata, w którym nikogo nie pozostawiono z tyłu. Świata, w którym kraje mogą rozwijać się w sposób bezpieczny i zrównoważony, ale bez udziału kobiet żaden kraj nie będzie w stanie osiągnąć postępu - powiedziała Ras Adiba binti Mohd Radzi, senatorka z Malezji.

Bianka Zalewska zaraz po otrzymaniu nagrody umieściła wpis w mediach społecznościowych. "Życzę nam wszystkim dużo siły i wiary. Ukrainie życzę zwycięstwa!" - napisała reporterka "Dzień Dobry TVN".

W Białym Domu przyznano też Nagrodę Honorową imienia Madeleine Albright. Wyróżniono nią kobiety i dziewczyny z Iranu, które - ryzykując zdrowiem i życiem - zdejmują z głów hidżaby, obcinają włosy i protestują przeciwko opresyjnemu, religijnemu reżimowi.

Autor: Przemysław Kaleta / Źródło: Fakty po południu TVN24