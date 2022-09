Polacy od tygodni czekają na węgiel. "Boję się, żeby nie było dużego mrozu i śniegu"

Miał być węgiel, ale go nie ma. Polacy na razie palą drewnem i cierpliwie czekają Będziemy siedzieć pod kołdrą - mówi z uśmiechem pani Zofia, ale wcale nie jest jej do śmiechu. Ma... Ustawienie się w kolejce o świcie przed siedzibą Węglozbytu w Ostrowie Wielkopolskim wcale nie gwarantuje tego, że uda się zakupić węgiel. Trzeba na razie zapisać się na listę oczekujących.

- Jestem zapisany już po raz drugi od ponad dwóch tygodni, ale węgla (...) wyczekujemy już od początku wakacji - mówi jeden z mężczyzn, który zapisał się na listę oczekujących.

Jeżeli klienci chcą kupić węgiel krajowy, to muszą poczekać. Dostępny jest już w sprzedaży w autoryzowanym sklepie Polskiej Grupy Górniczej węgiel kolumbijski, ale pojawiają się wątpliwości co do jego jakości.

Zwiększyć wydobycie miały też polskie kopalnie. Odsiewanie węgla zarządził wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- To da pięć milionów ton węgla z polskich kopalń na rynek indywidualnych odbiorców. To jest dużo, tym niemniej może być tak, że harmonogram dostaw nie będzie współgrał za popytem - wskazuje Sasin.

Jednak wszystko wskazuje na to, że harmonogram już nie nadąża za popytem. - Opału nie mam w całości. Dokupiłam drzewo, a węgla nie mam, bo nie ma u nas - mówi pani Krystyna Szypluk, mieszkanka Chwalęcina.

Pani Krystyna mieszka w Chwalęcinie, niewielkiej miejscowości położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta boi się nadchodzącej zimy - dach i okna w jej domu są nieszczelne.

- Kładę dywany, chodniki zimową porą, bo przy chorobie, gdzie jest słabe krążenie, nam jest stale zimno - opowiada pani Krystyna.

Co radzą politycy PiS?

Dobrymi radami posłanek klubu PiS domu ogrzać się nie da.

- Polacy są zaradni, starają się ten opał na zimę zdobyć. (...) Pamiętajmy o tym, że jeżeli dzisiaj kupimy 1-2 tony węgla, to nam wystarczy do połowy zimy, wtedy sobie dokupimy - mówi posłanka Maria Kurowska. - Staram się tłumaczyć, żeby nie kupowali od razu wszystkiego, tylko dzielili - dodaje posłanka Anna Paluch.

Pierwsze samorządy dostały pieniądze na dodatek węglowy, ale surowca wciąż brakuje W całej Polsce trwa wyczekiwanie na węgiel, a jeszcze bardziej na obiecane przez rząd dopłaty.... Zaradny powinien być rząd, i to kilka miesięcy temu - podsumowuje opozycja.

- Dobra rada dla rządu, żeby być zaradnym i solidarnym, bo rząd nie jest solidarny i robi wszystko na ostatnią chwilę - uważa Magdalena Biejat, posłanka Lewicy.

- Latem się obudzili i zaczęli biegać, skąd sprowadzić węgiel. Potem zaczęli go sprowadzać i się okazało, że jest złej jakości, i w gruncie rzeczy dzisiaj ludzie biją się o węgiel na składach - zwraca uwagę Paulina Hennig-Kloska, posłanka z Koła Parlamentarnego Polska 2050.

Rządzący również zapewniają, że węgiel będzie dostępny. Jak informuje wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, do końca roku spółki energetyczne sprowadzą 11 milionów ton węgla.

To jednak nie uspokaja mieszkańców, którzy już muszą ogrzewać domy. - Denerwuje mnie to, że nie wiemy na czym jesteśmy, i jak to w ogóle będzie. Boję się, żeby nie było dużego mrozu i śniegu - mówi pani Krystyna Szypluk.

Autor: Marta Warchoł / Źródło: Fakty po południu TVN24