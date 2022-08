Polacy boją się, że zimą zabraknie węgla. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Wystarczy zajrzeć do składów, żeby się przekonać, że deficyt węgla to fakt. - Gdybym miał dom opalany węglem i nie zakupiłbym jeszcze węgla, to bym się obawiał - mówi Daniel Czyżewski z portalu energetyka24.pl.

Jego obawy podziela ponad połowa pytanych w sondażu Kantar dla TVN24 i "Faktów" TVN. 62 procent badanych boi się, że węgla tej zimy zabraknie. 31 procent z nich nie odczuwa z tego powodu obaw. 7 procent respondentów stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Foto: tvn24 Pytanie o obawy o dostępność węgla - wyniki sondażu

Brak surowca

Ci, którzy zajmują się sprzedażą węgla od lat, dziś przeważnie nie mają co zaoferować klientom. Ci, którzy ogrzewają domy węglem, często bezskutecznie szukają surowca miesiącami. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska - zakontraktowanych jest siedem milionów ton węgla, który ma do nas trafić między innymi z Australii, Indonezji, Stanów Zjednoczonych czy krajów afrykańskich.

Do końca 2022 roku planowane jest zakontraktowanie dodatkowo około trzech i pół miliona ton węgla kamiennego. - Najprawdopodobniej ten węgiel będzie na bieżąco uzupełniany w sezonie grzewczym, więc mogą być jego niedobory, albo będziemy go ściągać do ostatniej chwili - przekonuje Daniel Czyżewski.

Cena za tonę węgla z importu może wynieść około 4000 złotych.

Obawy Polaków

Z sondażu Kantar dla TVN24 i "Faktów" TVN wynika, że 66 procent pytanych negatywnie ocenia działania rządu w kierunku zagwarantowania dostępności do węgla. Przeciwnego zdania jest 23 procent respondentów. 11 procent ankietowanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

O jednorazową dopłatę w wysokości 3000 złotych mogą już wnioskować ci, którzy domy ogrzewają węglem. Warunkiem skorzystania z dodatku węglowego jest wcześniejsza rejestracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Foto: tvn24 Pytanie o ocenę działań rządu ws. węgla - wyniki sondażu

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 17-18 sierpnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 18. roku życia.

Autor: Marta Warchoł / Źródło: Fakty po południu TVN24