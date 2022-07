Minister zapowiada zmiany w sprawie zwolnień z WF-u. "Trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą"

Jedynka lub dwójka z biologii na świadectwie to zniżka do Orientarium w zoo w Łodzi Łódzkie zoo ruszyło z nietypową promocją w pierwszy weekend wakacji. Uczniowie, którzy na... Według szacunków Ministerstwa Zdrowia zajęcia WF-u regularnie omija nawet 30 procent uczniów. Minister sportu i turystyki zapowiada, że to się zmieni. - Te statystyki zostaną radykalnie zmniejszone, ponieważ tak zwane zwolnienia z lekcji WF-u, semestralne czy dłuższe, będą respektowane tylko wówczas, gdy wystawi je lekarz specjalista - zapowiada Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

Teraz zwolnienia mogą wystawiać również lekarze POZ czy pediatrzy, u których rodzice często powołują się na dalekie od medycznych powody. - Bardzo wiele osób zgłasza się po zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, ze względu na to, że albo obniżają one średnią ocen, albo WF-y są na przykład w środku godzin lekcyjnych i nie ma możliwości dziecko umycia się, chodzi spocone cały dzień w szkole - wyjaśnia Michał Matyjaszczyk, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej, IZCMP w Łodzi.

Systemowy problem?

Jak przyznaje dyrektor jednej ze szczecińskich podstawówek i jednocześnie nauczyciel WF-u, powodów niechęci do udziału w lekcjach wychowania fizycznego trzeba też szukać wśród jego kolegów po fachu. - Jakaś część problemu tkwi w nas samych nauczycielach, w części z nas. Niektórzy wychodzą z założenia, że to, co podobało się 20 lat temu, podoba się i teraz. Albo to, co podoba się mnie, to powinno się podobać też uczniom, a niestety nie zawsze tak jest - przekonuje Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 8 w Szczecinie, nauczyciel WF-u.

Koniec roku szkolnego nie kończy problemów w oświacie. Sytuację zaognia minister Czarnek Rok szkolny zakończony, ale końca problemów w oświacie nie widać. W czasie, kiedy uczniowie będą... Dzieci narzekają też na niesprawiedliwy, promujący konkretne wyniki, a nie postępy, system oceniania. Dla niektórych problemem jest poczucie wstydu i braku prywatności w szatniach. - (Dzieci - przyp. red.) słyszą, również od dorosłych, niewybredne komentarze na temat swojego ciała, na temat swojej wagi, sprawności. W pewnym momencie, w okresie dojrzewania, te komentarze bywają bardzo bolesne. Nikt nie rozmawia z nimi o tym, jak ich ciało się rozwija czy powinno się rozwijać - opowiada Justyna Suchecka, dziennikarka tvn24.pl.

Jeśli dzieci mają chętnie chodzić na WF - nad tymi zagadnieniami też trzeba się pochylić. - To, co mi się w tym pomyśle nie podoba i co od razu budzi wątpliwości również samych nauczycieli, a przede wszystkim uczniów i uczennic, to takie założenie, że jak kogoś zmusimy, przymusimy, odbierzemy mu możliwość odmówienia tego ćwiczenia na WF-ie, to on z automatu stanie się czynnym uczestnikiem czy uczestniczką tych lekcji - mówi Justyna Suchecka.

Brak ruchu

Lekcje WF-u są bez wątpienia potrzebne. W Polsce coraz więcej dzieci zmaga się z nadwagą i otyłością, których przyczyną jest nie tylko niezdrowe jedzenie. - Coraz częściej widzimy dzieci przykute do elektroniki, do tabletów, smartfonów, telewizorów. Za naszych czasów tego ruchu i spędzania czasu "na trzepaku" było po prostu więcej - zauważa Jakub Mauricz, dietetyk i trener personalny.

- Ten moment WF-u w szkole jest często jedyną sytuacją, kiedy dzieciaki się ruszają - dodaje Michał Matyjaszczyk.

Nowe regulacje mogą zwiększyć frekwencję, ale doktor Matyjaszczyk zaleca ostrożność. W końcu wśród zwalnianych z lekcji WF-u dzieci są i takie, które naprawdę uczestniczyć w nich nie mogą. - Trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Czasami dostanie się do tego specjalisty po raz kolejny tylko po to, żeby wziąć ten odpowiedni "papierek", też może być kłopotliwe - alarmuje.

- Propozycja ministra sportu jest ciekawą propozycją, będziemy nad nią pracowali - zapowiada Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zmiany zasad wystawiania zwolnień z lekcji wychowania fizycznego mogłyby wejść w życie.

Autor: Katarzyna Czupryńska-Chabros / Źródło: Fakty po południu