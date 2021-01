Ruszyły szczepienia rodziców wcześniaków. "Gdybym mogła, to bym skakała do nieba"

Na ten moment rodzice wcześniaków czekali od dawna. Wraz z włączeniem ich do tak zwanej grupy zero do szczepień przeciw koronawirusowi pojawiła się szansa na możliwość zobaczenia swoich dzieci. Pierwsi rodzice już zostali zaszczepieni.

Ola urodziła się jako wcześniak w 24. tygodniu ciąży. Pani Ewa swojej córki nie widziała od blisko miesiąca.

- Widziałam ją tylko na zdjęciach, które przesyłały nam panie położne - mówi Ewa Bagińska, mama Oli.

O tym, czy rodzic może wejść na oddział i w jakiej formie może mieć kontakt ze swoim dzieckiem, decyduje ordynator danego szpitala.

- Ja jako mama mogę się widzieć z dzieckiem co 10 dni - opowiada druga mama, pani Sylwia Węsiora. - To ciężki czas, kiedy musimy te kolejne pięć dni przetrwać i zostawić tam swoje dziecko. Poniekąd czując się trochę jakbyśmy to dziecko porzucali - dodaje.

- Urodziły dziecko, o które drżą. Drżą o jego życie, zdrowie i do tego jeszcze nie mogą być przy swoim dziecku. Ja myślę, że trudniejszych emocji nikt nie przeżywa - ocenia Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.

Dlatego Fundacja Koalicja dla Wcześniaka wystosowała apel, by rodzice wcześniaków hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka mieli możliwość dołączenia do tak zwanej grupy zero do szczepień przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na ten apel pozytywnie.

- Pozwoli to zaszczepionym rodzicom być na oddziałach na takich zasadach jak to było przed pandemią - twierdzi Elżbieta Brzozowska.

Szczepienia już ruszyły

Pierwsze szczepienia rodziców już się odbyły. - Gdybym mogła, to bym skakała do nieba z tego wszystkiego - mówi Ewa Bagińska, mama Oli.

Skierowanie dla rodziców wcześniaków na szczepienie na koronawirusa wystawia personel oddziału, w którym leczone jest dziecko.

- Taka osoba będzie mogła być zaszczepiona w tymże szpitalu, jeżeli ten szpital prowadzi taką akcję szczepień, jeżeli nie, to powinna zostać skierowana do najbliższego szpitala, który obsługuje personel tego szpitala - wyjaśnia Wojciech Adrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z procedurami - przygotowanymi przez krajową konsultant w dziedzinie neonatologii profesor Ewę Helwich i Polskie Towarzystwo Neonatologiczne - kwalifikowani do tak zwanej grupy zero będą rodzice dzieci wymagających hospitalizacji przez co najmniej cztery tygodnie.

- Najpierw lekarze muszą wytypować rodziców, których można zakwalifikować do szczepienia. Proponujemy szczepienia wyłącznie tym rodzicom, których dzieci może czekać dłuższa hospitalizacja - dodaje Adam Czerwiński, rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Według procedur bezpieczny kontakt rodziców z dzieckiem będzie możliwy po podaniu drugiej dawki szczepionki.

- Siedem dni po podaniu drugiej dawki uzyskuje się optymalną odporność, a o to głównie chodzi, żebyśmy mogli bezpiecznie kontaktować rodziców ze swoimi pociechami - tłumaczy profesor Ryszard Lauterbach, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.



Pani Ewa już nie może się doczekać spotkania z córką. - Czekamy na możliwość wejścia do niej. Móc normalnie wziąć to dziecko do siebie, przytulić, żeby można było poczuć tą bliskość matki z dzieckiem - mówi mama Oli.

Autor: Stefania Kulik / Źródło: Fakty po południu TVN24