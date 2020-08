"Trochę byłem senny". Dziennikarz bierze udział w testach szczepionki na COVID-19

Libańczycy są wściekli na rządzących. Wiele wskazuje na to, że lata zaniedbań i ignorowanie ostrzeżeń doprowadziły do eksplozji, która zabiła ponad 150 osób i w ruinę w kilka sekund zmieniła sporą część Bejrutu. Protesty trwają. Do tej pory do dymisji podało się kilku ministrów, ale to gniewu mieszkańców nie uśmierzyło.

