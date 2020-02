Minister Sasin o protestach. Kiedyś "reakcja spontaniczna", teraz "zorganizowana akcja"

Gwizdy i buczenie pod adresem urzędującego prezydenta to nie nowość. Musiał się z tym mierzyć ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski i musi się z tym mierzyć obecnie Andrzej Duda. Politycy PiS inaczej jednak reagowali na gwizdy pod adresem Ewy Kopacz i Bronisława Komorowskiego, a inaczej zareagowali na gwizdy pod adresem urzędującego prezydenta.

W poniedziałek w Pucku odbyły się oficjalne obchody setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Okolicznościowe przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy zostało poprzedzone okrzykami takimi jak "Cała Polska z was się śmieje! Aferzyści i złodzieje!". Demonstrujący trzymali transparenty z napismi takimi jak "Przestańcie kraść" i "wyPAD 2020".

Podobna demonstracja odbyła się w Wejherowie tego samego dnia. Po jednej stronie stali przeciwnicy Andrzeja Dudy z transparentami, a po drugiej stronie stali zwolennicy prezydenta, chętni do wspólnego zdjęcia, uściśnięcia dłoni i krótkiej rozmowy.

Politycy PiS oburzeni

Po tych wydarzeniach zawrzało w mediach społecznościowych.

Europoseł PiS Joachim Brudziński zarzucił Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, że to jej sztabowcy przywieźli na uroczystości przeciwników prezydenta.

Była premier i obecna europosłanka PiS Beata Szydło stwierdziła, że to kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska wspiera "hejt" wobec głowy państwa. Beata Szydło zapytała też, czy wspieranie hejtu to sposób kandydatki opozycji na kampanię wyborczą.

Z kolei przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki nazwał zachowanie demonstrujących "ordynarnym chamstwem", które "najwyraźniej podoba się Kidawa-Błońskiej". Nazwał ponadto demonstrujących "bojówką opozycji".

- Mamy do czynienia, mam wrażenie, z akcją zorganizowaną przez opozycję - stwierdził na antenie Polskiego Radia wicepremier Jacek Sasin.

Opozycja odpowiada

- Zbierają się ludzie, którzy mają dość tego, że przez 5 lat byli obiektem hejtu, nazywania zdradzieckimi mordami, gorszym sortem, komunistami i złodziejami - odpowiedział na słowa Jacka Sasina przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka.

"Komuniści i złodzieje". Tak pięć lat temu Joachim Brudziński dokończył słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który z kolei powiedział "Cała Polska z was się śmieje" pod adresem ludzi demonstrujących przeciwko działaniom PiS.

Poseł PO Sławomir Nitras napisał na Twitterze, że to Joachim Brudziński jest "autorem najbardziej kłamliwej kampanii w historii wolnej Polski". W ocenie Sławomira Nitrasa twierdzenie, że to Małgorzata Kidawa-Błońska stoi za demonstracjami na trasie Andrzeja Dudy, jest "kłamliwą insynuacją".

Posłowie opozycji apelują do Andrzeja Dudy, żeby zrezygnował w kampanii wyborczej z usług Joachima Brudzińskiego. Zapowiadają też rozliczenia.

- Ta wizyta prezydenta Andrzeja Dudy wczoraj na Wybrzeżu nie była częścią kampanii wyborczej, tylko była świętowaniem bardzo ważnego w naszej historii wydarzenia - ocenił w Polskim Radiu Jacek Sasin.

Komorowski też miał trudną kampanię

Wicepremier Jacek Sasin dziś nie kryje oburzenia. Mówił jednak inaczej, kiedy komentował gwizdy pod adresem ówczesnej premier Ewy Kopacz w czasie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego na Powązkach w 2015 roku. Na Powązkach wtedy też nie było mowy o kampanii wyborczej.

- Nie będę potępiał tych ludzi, którzy tam przychodzą, jeśli o to chodzi. Reagują spontanicznie. Nie podoba mi się to, że w tym miejscu są takie zachowania, ale nie mam zamiaru tych ludzi potępiać, bo ja rozumiem że to są emocje - powiedział 1 sierpnia 2015 roku Jacek Sasin.

W czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi 5 lat temu ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski też mierzył się z okrzykami przeciwników. W czasie wizyty w Koszalinie przeciwnicy zmobilizowani w internecie przyszli na spotkanie z krzesłami, nawiązując do wizyty ówczesnego prezydenta w Japonii.

Obecna kampania wyborcza nabiera rumieńców, bo dopiero w zeszłym tygodniu poznaliśmy datę wyborów - 10 maja. We wtorek Lewica zapowiedziała rejestrację w PKW Komitetu Wyborczego Roberta Biedronia. Do PKW wniosek złożyło we wtorek także Prawo i Sprawiedliwość, w sprawie rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Dudy.

