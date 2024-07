Zjednoczenie Narodowe wygrało wybory. Piotr Moszyński: trzon tej partii stanowią zdeklarowani rasiści

W latach 90. Jean-Marie Le Pen nazwał francuskich piłkarzy o afrykańskim pochodzeniu obcokrajowcami. To nie były jego najbardziej oburzające słowa. Za inną swoją wypowiedź został wyrzucony ze swojej własnej partii przez swoją własną córkę. Dziś Zjednoczenie Narodowe, wcześniej Front Narodowy, to największa partia w parlamencie. - Trzon tej partii to jednak są ludzie, którzy w niedawnym sondażu w 54 procentach otwarcie deklarowali, że są rasistami - zwraca uwagę Piotr Moszyński, były dziennikarz francuskiego radia RFI.

Antysemita, rasista i homofob Jean-Marie Le Pen

- Komory gazowe są tylko szczegółem historii II wojny światowej. Jeśli wziąć 1000-stronicową książkę o wojnie, w której zginęło 50 milionów ludzi, to obozy koncentracyjne zajmują dwie strony, a komory gazowe 10 lub 15 wierszy, i to się nazywa szczegół - powiedział w 2015 roku Jean-Marie Le Pen.

W latach 80. Jean-Marie Le Pen nawoływał do przymusowej izolacji osób z HIV. W 1997 roku oskarżył prezydenta Jacques'a Chiraca o to, że jest potajemnie finansowany przez organizacje żydowskie

Córka wyrzuciła ojca

Z prodemokratyczną ścianą do dziś zderza się regularnie córka założyciela Frontu Narodowego. Marine Pen w 2011 roku zastąpiła swojego ojca na czele partii. W 2015 roku wyrzuciła go z niej za antysemicką wypowiedź.

- Jean-Marie Le Pen może robić, co mu się podoba. Jest obywatelem i jeśli będzie chciał stworzyć kolejny ruch, to cóż, zrobi to. Nie boję się żadnych problemów. To, co się wydarzyło, było bolesne, ale było absolutnie koniecznym i nieuniknionym wyjaśnieniem sprawy - mówiła wówczas Marine Le Pen.