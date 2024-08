Władze Los Angeles chcą wydać na organizację igrzysk olimpijskich stosunkowo małą kwotę

Flaga olimpijska jest już w Los Angeles. Przywiozła ją burmistrz miasta, prosto z Paryża. Karen Bass nie ukrywa, że ogromne wrażenie zrobiło na niej to, jak stolica Francji poradziła sobie z organizacją igrzysk. - Między naszymi miastami rozwinęła się przyjaźń. Wiele musimy się nauczyć od Paryża. Jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy było to, że igrzyska w Paryżu były dla wszystkich. Teraz, kiedy wylądowałam i zobaczyłam tych wszystkich witających nas mieszkańców Los Angeles, doszło od mnie, że to wszystko już się zaczęło - mówiła burmistrz Bass.

Letnie igrzyska olimpijskie odbędą się w Los Angeles na przełomie lipca i sierpnia 2028 roku. Organizatorzy mówią, że LA to jedno z najważniejszych miejsc dla światowej kultury i igrzyska mają to odzwierciedlać.

Projekt LA 2028 promują znane postacie i to nie tylko ze świata sportu - między innymi piosenkarka Billie Eilish czy wokalista Red Hot Chilli Peppers Anthony Kiedis. - Tak jak wielu ludzi myśli, że Los Angeles jest nieprzyjazne, tak ja myślę, że jest całkiem przyjazne. Potrafi ci pomóc - mówi Billie Eilish. - W Los Angeles najbardziej kocham ocean, góry, palmy. Kocham to, że ludzie przyjeżdżają tu i próbują zmienić swoje życie. Los Angeles ciągle ma swojego ducha - przyznaje Anthony Kiedis.

Los Angeles planuje igrzyska bez samochodów

Budżet igrzysk w Los Angeles ma być stosunkowo mały

Budżet imprezy ma wynieść niespełna 7 miliardów dolarów. Przy skali przedsięwzięcia to dość optymistyczna kwota - wskazuje na to choćby doświadczenie Paryża, który pierwotny budżet igrzysk przekroczył o ponad 100 procent. - Wiemy na pewno, ile igrzyska kosztowały. To jest kwota mniej więcej 10 miliardów euro. Tak żeby nadać temu jakieś porównanie - są to podobno najtańsze igrzyska od czasu igrzysk w Atlancie - zwraca uwagę Tadeusz Kolasiński z Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu.