Węgry chętnie udzielają azylu prawicowym politykom ściganym za korupcję - i to na całym świecie

To rzadkie, a nawet bezprecedensowe posunięcie - tak decyzję Węgier o udzieleniu azylu byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości komentuje portal Euronews. O niecodziennej sytuacji z udziałem dwóch unijnych państw piszą też inne zagraniczne media.

"Rzadko się zdarza, by inne państwo europejskie zgodziło się udzielić azylu uciekinierowi poszukiwanemu na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania" - czytamy w Euronews.

Jak sprawę opisują zagraniczne media?

Portal Euronews przytacza też argumenty wysuwane przez PiS, że nowy polski rząd "wykorzystuje wymiar sprawiedliwości do niesprawiedliwych ataków na opozycję".

"Rząd premiera Donalda Tuska utrzymuje, że otworzył prokuratorom drogę do zbadania nieprawidłowości popełnionych pod rządami poprzedniego nacjonalistycznego rządu Prawa i Sprawiedliwości, które wcześniej zostałyby zatuszowane" - podaje agencja Reuters, przytaczając stanowisko polskich władz.

"Orban jest bliskim sojusznikiem prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość, która została odsunięta od władzy przez proeuropejską koalicję premiera Donalda Tuska" - przypomina portal Euractiv. To wszystko doprowadziło do rzadkiego sporu prawnego między dwoma państwami członkowskimi Unii Europejskiej - podsumowuje portal.

"Polski były wiceminister jest poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z podejrzeniem o korupcję. Węgry powinny ten nakaz wykonać, ale mężczyzna otrzymał tam azyl. Warszawa postrzega to jako wrogi akt" - czytamy w portalu tygodnika "Der Spiegel".

Politico ocenia wprost - Orban rozwścieczył Warszawę, a jego decyzja doprowadziła do kolejnego już sporu między Polską a Węgrami. "Tusk w piątek potępił decyzję Węgier, porównując rząd w Budapeszcie do dyktatury Aleksandra Łukaszenki na Białorusi" - czytamy w portalu.

Bloomberg przypomina, jakie stosunki łączyły w przeszłości rządy w Warszawie i w Budapeszcie i jak zmieniły się one po wyborach 15 października ubiegłego roku.

"Od kiedy Donald Tusk objął władzę, jego rząd pomógł przywrócić Polsce dostęp do miliardów euro pomocy zablokowanej z powodu obaw o łamanie praworządności. Bruksela nadal wstrzymuje 20 miliardów euro funduszy dla Węgier" - czytamy w portalu.

Węgry po raz kolejny udzielają azylu osobie ściganej za korupcję

"Tusk często krytykował Orbana za przymilanie się do prezydenta Rosji i jego niechęć do udzielenia wojskowego wsparcia Ukrainie" - dodaje Bloomberg. Inny amerykański magazyn o profilu biznesowym - "Barron's" - nadmienia, że to nie pierwszy raz, kiedy Węgry udzielają schronienia zagranicznym sojusznikom Orbana, ściganym w ich własnych krajach.