"Wczoraj byliśmy heretykami, dziś jesteśmy głównym nurtem". Skrajna prawica w Europie liczy na sukcesy

To miał być pokaz siły europejskiej skrajnej prawicy. Grupa europarlamentarna Patrioci dla Europy zorganizowała swój pierwszy wiec. Do Madrytu przyjechali między innymi premier Węgier Viktor Orban i przewodnicząca francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Prawicowi politycy twierdzą, że powrót Donalda Trumpa jest sygnałem, iż w Europie też nadszedł czas na zmiany.

Le Pen: jesteśmy świadkami prawdziwej globalnej zmiany

W spotkaniu zorganizowanym przez skrajnie prawicową hiszpańską partię Vox, oprócz Viktora Orbana, udział wzięli między innymi wicepremier Włoch Matteo Salvini, założyciel i lider holenderskiej Partii Wolności Geert Wilders oraz liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Zmotywowani powrotem Trumpa do władzy, wzywali do zwrotu w polityce.

- Świat zmienia się szybko na naszych oczach. My jesteśmy na czele tej transformacji. Prezydent Trump zapowiada złoty wiek dla Ameryki, musimy zadać sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi zrobić to samo w Europie? - powiedział Geert Wilders, lider holenderskiej Partii Wolności.

- Chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie podczas trwającego trzy lata procesu, w którym zostałem oskarżony o uprowadzenie imigrantów poprzez blokowanie ich nielegalnego wjazdu do Włoch. W końcu w grudniu zostałem uniewinniony. Prawo do obrony granic przed inwazją zwyciężyło. Zwyciężyliśmy - oznajmił Matteo Salvini, wicepremier Włoch.

Na szczycie europejskiej skrajnej prawicy przemawiał Krzysztof Bosak

- Świat zmienia się na lepsze. Europa zmienia się na lepsze i może się zmienić jeszcze bardziej. Nasi ludzie odzyskają wolność, a my spełnimy każdą z naszych obietnic - obietnic, o których mówili nam, że są niemożliwe do spełnienia. Z zazdrością patrzymy, jak są one skutecznie realizowane w innych krajach. Widzimy to w Argentynie, widzimy to w Stanach Zjednoczonych - mówił Santiago Abascal, lider hiszpańskiej partii Vox, przewodniczący Patriotów dla Europy.