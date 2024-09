Waszyngton oskarża Rosję o wydanie dziesiątek milionów dolarów na rozsiewanie propagandy w USA

Kim są oskarżeni?

Nastroje izolacjonistyczne w USA

- Rosja uderza w nuty emocji czy poglądów, które są obecne w Stanach Zjednoczonych. Tam się mówi o tym, że trzeba eksploatować czy zwracać uwagę na to, co jest takim nastrojem izolacjonistycznym w USA. Jeśli Amerykanie słyszą, że lepiej wydawać pieniądze na problemy infrastrukturalne w Stanach Zjednoczonych niż na odległą wojnę toczącą się na wschodzie Europy, to jest to dla nich przekonujące, bo w takim kierunku idą trochę ich emocje - ocenia doktor Marcin Fatalski, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.