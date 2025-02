- Mieliśmy świetną rozmowę, która trwała długo - przekazał prezydent USA Donald Trump po niemal 90-minutowej rozmowie z Władimirem Putinem. Sprawiał wrażenie pewnego siebie. Przekazał, że zgodzili się współpracować, aby spróbować zakończyć wojnę w Ukrainie. - Spodziewamy się, że do nas przyjedzie, a ja przyjadę do niego - mówił Trump.

Zwrot w amerykańskiej polityce zagranicznej wobec Rosji

- Zdaje się, że czas, w którym Władimir Putin był z amerykańskiej perspektywy pariasem, właśnie dobiegł końca - skomentował Richard Haass, dyplomata i były przewodniczący Council of Foreign Relations.

Ale podejście Trumpa do Putina zawsze było inne.

"Trump nigdy nie spotkał dyktatora, którego by nie lubił"

To nastawienie wynika, jak mówią analitycy, po części z podziwu Trumpa do silnych przywódców.

- Trump najwyraźniej nigdy nie spotkał dyktatora, którego by nie lubił. I nie tylko lubił, co najstraszniejsze, starał się naśladować - stwierdził Max Boot, starszy analityk i członek Rady Stosunków Zagranicznych.

W lipcu 2018 roku w Helsinkach Putin, w obecności mediów, obdarował Trumpa piłką. - Panie prezydencie, to dla pana. Teraz piłka jest po pańskiej stronie - powiedział wówczas do Trumpa.

Jak Putin może chcieć kształtować relacje z Trumpem?

Kiedy piłka była już po jego stronie, on w oczach wielu ją upuścił. W niezrozumiały sposób pozwolił Putinowi uniknąć odpowiedzialności za mieszanie się w amerykańskie wybory w 2016 roku. - Mam wielką wiarę w moich ludzi z wywiadu, ale przyznam, że prezydent Putin był dziś niezwykle twardy i przekonywujący w swoim zaprzeczeniu - ocenił Trump po wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku.

- To była sytuacja, w której Putin potrafił, myślę, w pewnym sensie bardzo zręcznie kontrolować co się dzieje - powiedziała Beth Sanner, była wysoka urzędniczka wywiadu za czasów Trumpa.

Trump zaprzecza, że jest łatwym celem do manipulacji dla Putina. - Wolałby mieć kukłę na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych - mówiła w trakcie kampanii wyborczej w 2016 roku kandydatka demokratów na prezydenta Hilary Clinton.

- Myślę, że prezydent Putin spróbuje przekonać prezydenta Trumpa, że nie potrzebuje międzynarodowego porządku, że mogą po prostu zawierać umowy we dwóch, a resztę świata zostawić na boku - oceniła Evelyn Farkas.

Analitycy ostrzegają, że jeżeli prezydent Trump na to pozwoli, umocni to innych silnych przywódców do podejmowania niebezpiecznych działań i będą chcieli negocjować wszystko bezpośrednio z nim. Wskazują szczególnie na chińskiego przywódcę Xi Jinpinga oraz prowokacyjne ruchy, które może podjąć w sprawie Tajwanu i na Morzu Południowochińskim.