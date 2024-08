Temat aborcji dominuje w kampanii demokratów. Na konwencji w Chicago nie brakowało szczerych wyznań

W centrum programu wyborczego demokratów jest prawo do decyzji w sprawie aborcji. W 2022 roku amerykański Sąd Najwyższy zerwał obowiązujące w USA porozumienie w tej sprawie. W wielu stanach rządzonych przez republikanów prawo do aborcji zostało kobietom odebrane. Kamala Harris zapowiada przeprowadzenie przez Kongres ustawy, która na poziomie federalnym przywróci kobietom pełnię praw reprodukcyjnych.

Kate Cox przejechała tysiące kilometrów, by być na konwencji demokratów w Chicago. Każdą wolną chwilę poświęca na to, by agitować na rzecz Kamali Harris. - Jestem ciężarną mamą dwójki dzieci, pracującą na pełen etat, i robię, co mogę, żeby wesprzeć wiceprezydent Harris, bo to są naprawdę ważne wybory i ważny czas - zaznacza 32-latka.

Kamala Harris zapowiada zmiany w prawie aborcyjnym

O swoich osobistych przeżyciach przy okazji konwencji demokratów mówią inne kobiety, inne rodziny. - Dorastając, byłam typową amerykańską dziewczyną: kapitanką drużyny piłkarskiej, kapitanką cheerleaderek, królową balu i ocalałą. Po latach molestowania seksualnego zostałam zgwałcona przez ojczyma. W wieku 12 lat zrobiłam pierwszy test ciążowy. Wyszedł pozytywny wynik. To był pierwszy raz, kiedy powiedziano mi: "masz wybór". Nie wyobrażam sobie go nie mieć, a dzisiaj taka jest rzeczywistość wielu kobiet i dziewcząt w całym kraju - powiedziała na konwencji Hadley Duvall.

Ta rzeczywistość zmieniła się w trakcie kadencji Donalda Trumpa, który do Sądu Najwyższego nominował trzech konserwatywnych sędziów. Ich głosy przesądziły o tym, by aborcji nie uznawać za prawo konstytucyjne, a prawo, które regulować mogą poszczególne stany.

- Powiedziano nam ze 100-procentową pewnością, że stracimy córeczkę, Willow, i odesłano nas do domu. Przez trzy dni czekaliśmy, aż Amanda będzie czuć się na tyle źle, by móc poddać się podstawowej procedurze aborcji. Amanda zaczęła gorączkować. Nie pamiętam nawet, co wrzuciłem do torby, miałem nadzieję, że uda się uratować jej życie. To nie jest tylko walka kobiet. Jestem tu, by stanąć za kobietami, zawalczyć o nasze rodziny i - jak mówi Harris - naszą przyszłość - mówił Josh Zurawski, mieszkaniec Teksasu.