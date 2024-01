Taylor Swift pomoże Joe Bidenowi w kampanii? "Prezydent mógłby wpaść na któryś z jej koncertów"

Taylor Swift jest jedną z najpopularniejszych artystek na świecie. Takie zainteresowanie fanów i co za tym idzie - także mediów - to ogromna władza. Nie tylko czysto marketingowa, ale wręcz polityczna. Nic zatem dziwnego, że - jak pisze "The New York Times" - trwa walka o to, by Taylor Swift publicznie poparła reelekcję Joe Bidena. "Taylor Swift to królowa popu i fanka NFL, która jednym wpisem na Instagramie lub wypowiedzią ze sceny może wpłynąć na zachowanie milionów swoich obserwatorów. (...) Jeden z pomysłów, na razie omawianych w żartach, przewiduje, że prezydent mógłby wpaść na któryś z jej koncertów" - donosi "The New York Times".