Dlaczego Izrael nie zapobiegł atakowi Hamasu? "Musimy się dowiedzieć, jak to się stało"

Wiele osób zadaje sobie te same pytania: jak to możliwe, że izraelski wywiad - uchodzący za jeden z najlepszych na świecie - i izraelska armia, która przez dziesięciolecia stała się potęgą technologiczną, dały się - mówiąc wprost - ograć. Jak terrorystom z jednej z najbiedniejszych enklaw świata udało się przeprowadzić tak niszczycielski atak? Jak rząd w Tel Awiwie mógł przeoczyć to, co dzieje się w malutkiej Strefie Gazy - powierzchniowo mniejszej od Warszawy?

- Niestety ta operacja Hamasu zakończyła się sukcesem. Była dobrze skoordynowana. Utrzymali to w tajemnicy, nic o tym nie wiedzieliśmy i to pomimo tego, że działa tam nasz znakomity wywiad, który w poprzednich latach nie zawodził - przyznaje Efraim Halevy, były szef Mosadu.

Odkąd w 2005 roku Izrael wycofał się z Gazy, wydano miliardy dolarów na uszczelnianie granicy. Przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi utworzono też system obrony powietrznej określany Żelazną Kopułą. Stale rozbudowywano też inteligentne systemy zabezpieczeń. Być może na tym za bardzo polegano - to jedna z hipotez cytowanego przez agencję AP byłego izraelskiego generała. "Amir Avivi, emerytowany izraelski generał, powiedział, że bez przyczółka w Gazie izraelskie służby bezpieczeństwa w celu zdobywania informacji wywiadowczych w coraz większym stopniu polegają na technologiach. Stwierdził, że bojownicy znaleźli sposoby na obchodzenie metod gromadzenia danych wywiadowczych, co daje Izraelowi niepełny obraz ich zamiarów" - podaje AP.

Przyczyny porażki wywiadowczej

Elementów, które mogły przyczynić się do tego, co wydarzyło się w sobotę, jest co najmniej kilka. Z pewnością nie bez znaczenia są wydarzenia ostatnich miesięcy, czyli wewnętrzny konflikt o forsowne przez rząd premiera Netanjahu zmiany w sądownictwie, co wywołało potężne protesty obywateli w obronie praworządności. - Pytanie pojawia się takie, czy oni naprawdę nie zauważyli tego, co się dzieje, czy też po prostu na pewnym poziomie zdecydowano nie zwracać na to uwagi, bo rząd zajęty był przede wszystkim tłumieniem protestów swoich obywateli trwających miesiącami - mówi Agnieszka Miszewska, była ambasadorka RP w Izraelu.