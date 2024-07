Plemię rdzennych Amerykanów mierzy się z nielegalną migracją. "Ma to na nas ogromny wpływ"

"Biznes, który nie przestrzega zasad"

Wódz Jose obawia się, że jeśli Kongres USA nie zjednoczy się ponad partyjnymi podziałami, migranci i kartele będą nadal przenikać do kraju przez jego świętą ziemię. - Ma to na nas ogromny wpływ. Nie jesteśmy tu po to, żeby zrzucać na kogoś winę za taką sytuację. Myślę, że wszyscy za to odpowiadamy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby chronić tę ziemię. To wszystko, co mamy - krew, pot i łzy. Nie mam nic poza tym - wyznaje mężczyzna.