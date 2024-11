Piłkarki oburzone tym, że ich mundial ma być sponsorowany przez Arabię Saudyjską

Fair play obowiązuje nie tylko na boisku - upominają się piłkarki, oburzone tym, że najważniejszy dla nich turniej sportowy będzie sponsorowany przez Arabię Saudyjską, królestwo, które petrodolarami próbuje wymazać łamanie praw człowieka. Te petrodolary sponsorują ostatnio wiele federacji sportowych - od tenisa po Formułę 1 - a za dziesięć lat to właśnie państwo Saudów ma zorganizować mundial. Głównie dlatego, że innych chętnych nie ma.

Na trybunach Stadionu imienia Króla Salmana będzie mogło zasiąść 92 tysiące widzów. To tam ma zostać rozegrany finał mundialu w 2034 roku. Arabia Saudyjska już teraz pokazuje swoją perłę w koronie, bo jest niemal pewna, że FIFA już w grudniu przyzna jej prawo do organizacji piłkarskich mistrzostw świata.

- Mistrzostwa świata w 2034 roku to nasze zaproszenie dla świata, by stał się świadkiem rozwoju Arabii Saudyjskiej, doświadczył jej gościnnego społeczeństwa, kultury i dziedzictwa, stał się częścią jej historii - mówi Jasser Al Misehal, prezes Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej.

Saudyjczycy mogliby nawet nie tworzyć efektownych filmów promocyjnych, bo nie mają konkurencji. Są jedynym kandydatem do zorganizowania mundialu za 10 lat. 11 grudnia Kongres FIFA tylko oficjalnie potwierdzi to, co już od dawna wiadomo.