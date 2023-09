Rośnie napięcie na linii Ottawa-New Delhi. "Otrzymaliśmy bardzo wiarygodne informacje wywiadowcze"

Wizyta kanadyjskiego dyplomaty w indyjskimi MSZ nie trwała długo. Mężczyzna w pośpiechu opuszczał nie tylko indyjskie ministerstwo, ale w ciągu pięciu dni będzie też musiał opuścić same Indie. To kolejny już etap rosnącego sporu między Kanadą i Indiami, w którego tle pojawiają się coraz poważniejsze oskarżenia.

Chodzi o lidera religijnej społeczności sikhów w Kanadzie Hardeepa Singha Nijjara, który w czerwcu został zastrzelony na przedmieściach Vancouver. Do tej pory w związku z jego śmiercią nie dokonano żadnych aresztowań, a najnowsze doniesienia wstrząsnęły Kanadą i mogą nieść za sobą poważne konsekwencje - nie tylko na gruncie dyplomatycznym. - Jakikolwiek udział obcego rządu w zamordowaniu obywatela Kanady na kanadyjskiej ziemi jest niedopuszczalnym naruszeniem naszej suwerenności. - podkreśla premier Kanady Justin Trudeau.

Wzajemne oskarżenia

Zamordowany w czerwcu Nijjar stał na czele separatystycznego ruchu sikhów, którzy reprezentują około 770 tysięcy mieszkańców Kanady. Mężczyzna popierał powstanie niepodległego Khalistanu, państwa sikhów, które obejmowałoby terytorium stanu Pendżab w Indiach. W 2020 roku władze w New Delhi uznali go za terrorystę. Nijjar jest trzecią prominentna postacią społeczności sikhijskiej, która niespodziewanie zmarła w ostatnich miesiącach. - Zarzuty, że przedstawiciel obcego rządu mógł być zamieszany w zabójstwo obywatela Kanady, tutaj, na kanadyjskiej ziemi, są nie tylko niepokojące, ale są też całkowicie nie do przyjęcia - podkreśla Melanie Joly, minister spraw zagranicznych Kanady. Melanie Joly przekazała, że w związku z tymi podejrzeniami Kanada wydaliła wysokiego rangą indyjskiego dyplomatę.