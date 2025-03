Na Węgrzech mocno drożeje żywność. Rozwiązanie? Victor Orban nakazał sprzedawcom obniżyć marże

Na Węgrzech inflacja jest wyższa niż w Polsce - 5,6 procent w lutym, przy czym ceny żywności wzrosły o ponad 7 procent. Tracący w sondażach popularność na rzecz opozycji premier Victor Orban nakazał ograniczenie marż w sklepach na 30 podstawowych artykułów spożywczych. Handlowcy wskazują, że to sprawi, że biznes przestanie im się opłacać.

- Ceny muszą zostać obniżone tak, aby cena detaliczna była wyższa od ceny zakupu towaru przez sprzedawcę o maksymalnie 10 procent, i będziemy to monitorować. Wprowadzimy te środki w połowie marca i utrzymamy je do końca maja. Wtedy je przejrzymy i w razie potrzeby będziemy to kontynuować - przekazuje premier Węgier Victor Orban.