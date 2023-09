Młodzi aktywiści pozywają rządy 32 krajów. "Niektórzy nastolatkowie cierpią z powodu lęku klimatycznego"

- Niektórzy nastolatkowie cierpią z powodu lęku klimatycznego. Kiedy zobaczyłam, że sytuacja w naszym kraju i na całym świecie się pogarsza, bardzo mnie to zdenerwowało - mówi Sofia Oliveira, jedna z pozywających. Pozew, który do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpłynął w 2020 roku, złożyły osoby pomiędzy 11. a 24. rokiem życia. Młodzi Portugalczycy twierdzą, że naruszane są ich podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia. - Ta sprawa dotyczy młodych. Chodzi o cenę, jaką płacą za niepowodzenia państw w walce z kryzysem klimatycznym. Chodzi o szkody, jakie poniosą w trakcie swojego życia, jeśli państwa nie wypełnią swoich obowiązków - alarmuje Alison MacDonald, prawniczka reprezentująca Portugalczyków.

Kwestia przyszłości

Aktywiści przyznają, że już doświadczają skutków katastrofy klimatycznej. Twierdzą między innymi, że ekstremalne temperatury zmuszają ich do spędzania czasu w zamkniętych pomieszczeniach, wpływają na koncentrację i jakość snu. "To tak naprawdę alarm dla państw członkowskich i organizacji międzynarodowych. Wszyscy możemy pokazać, że zależy nam na klimacie, że to nie są tylko puste słowa. Nie chodzi tylko o postawienie krzyżyka na karcie do głosowania i opowiedzenie się za jedną rezolucją. Tu chodzi o zmianę polityki" - wyjaśnia Dunja Mijatović, komisarz Rady Europy do spraw praw człowieka.