Amerykański dyplomata oskarżony o szpiegostwo na rzecz Kuby. Działał niewykryty przez całe dekady

Komendant, który odpala granatnik w swoim gabinecie, wwożąc wcześniej nielegalnie broń z Ukrainy, powinien automatycznie podać się do dymisji, ponieważ na pewno nie jest autorytetem dla polskich policjantów - powiedziała w "Faktach po Faktach" Magdalena Sroka (PSL, Trzecia Droga). W ocenie Moniki Rosy (Nowoczesna, Koalicja Obywatelska) policja została upolityczniona. - Została taka prywatna armia Jarosława Kaczyńskiego, do pilnowania domów, do pacyfikacji protestów, do pilnowania pomników, do brania udziału w kampanii wyborczej - stwierdziła.