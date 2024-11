Liczby kontra emocje. Jaki naprawdę jest stan amerykańskiej gospodarki?

Amerykańska gospodarka dawno nie miała się tak dobrze. Tak przynajmniej wynika z liczb i kluczowych wskaźników ekonomicznych. Co innego mówią nastroje, przynajmniej wśród części wyborców, do których swój przekaz kieruje Donald Trump. Były prezydent przekonuje, że Stany Zjednoczone są państwem w ruinie.

- Kurczak jest drogi. Ceny konserw wzrosły o 27 procent, masło podrożało o 30 procent. Krakersy, kto by pomyślał o krakersach? - pyta Donald Trump, były prezydent USA i kandydat republikanów na prezydenta.

Drożyzna i pogarszające się warunki życia Amerykanów to w oczach wyborców najważniejszy temat kampanii w Stanach Zjednoczonych. W oczach republikanów - najważniejszy zarzut wobec obecnej administracji.

- Wygramy wybory. Odmienimy ten kraj. Zamierzamy znacznie obniżyć ceny energii. To znacznie obniży ceny innych produktów - zapowiada Donald Trump.

Czy sytuacja Amerykanów rzeczywiście jest tak zła?

Donald Trump mówi wręcz o kraju w ruinie. I obiecuje proste rozwiązania. - Obniżymy wasze podatki, położymy kres inflacji, obniżymy ceny, podniesiemy płace i sprowadzimy tysiące fabryk z powrotem do Ameryki - zapowiada.

Dziennikarze mają jednak wątpliwości. - Pana plany zwiększyłyby dług o 7,5 biliona dolarów. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku wiceprezydent Harris. Jest pan na dobrej drodze do zwiększenia zadłużenia do 150 procent PKB. Mamy tu publiczność zorientowaną w ekonomii. Dlaczego mieliby panu zaufać? - pytał na jednym ze spotkań John Micklethwait, redaktor naczelny serwisu Bloomberg.