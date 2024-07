Kto będzie kolejnym prezydentem USA? Allan Lichtman od 40 lat trafnie przewiduje wyniki wyborów

Allan Lichtman z American University w Waszyngtonie to amerykański historyk, który stworzył metodę prognozowania zwaną "trzynastoma kluczami do Białego Domu". Na podstawie tych parametrów trafnie przewidywał wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich od lat 80. aż do tych ostatnich, w 2020 roku.

Jak wytłumaczył Allan Lichtman, klucze do Białego Domu opisują to, jak naprawdę działają amerykańskie wybory prezydenckie. Oceniają siłę i skuteczność partii rządzącej. Sprawdzają się od czasu, gdy w kwietniu 1982 roku przewidział reelekcję Ronalda Reagana.

Allan Lichtman uważał, że Joe Biden powinien pozostać w wyścigu, ponieważ zyskałby dwa z kluczy: to, że jest urzędującym prezydentem, i to, że ma poparcie partii. Po tym, jak Joe Biden zrezygnował z kandydowania, to zgodnie z logiką kluczy powinien też zrezygnować z urzędu, pozwalając Kamali Harris zostać prezydentem. Mimo to zdaniem Lichtmana Partia Demokratyczna ma dużą szansę na zwycięstwo.