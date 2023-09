Komisja Europejska przedstawiła raport na temat walki z dezinformacją w internecie

W Polsce ponad połowa internautów co najmniej raz w tygodniu natyka się na dezinformację. Szczególne często jest ona skierowana przeciwko Ukrainie i ukraińskim uchodźcom - tak wynika z raportu Komisji Europejskiej na temat kłamstw i manipulacji, które trafiają do mediów społecznościowych w Europie. Stoją za tym przede wszystkim Rosjanie.

Zniszczenie reputacji ukraińskich uchodźców, na przykład przez oskarżanie ich o przestępstwa - to jeden z głównych celów rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej na terenie Polski. To jeden z wniosków przedstawionych w obszernym raporcie Komisji Europejskiej na temat dezinformacji, głownie rosyjskiej, w europejskim internecie.

Walka z dezinformacją

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova wezwała gigantów do dalszych działań w celu rozwiązania problemu - zwłaszcza w okresie przedwyborczym. W 2024 roku odbędą się wybory do europarlamentu, 15 października do polskiego Sejmu, 30 września głosuje Słowacja. - Polska i Słowacja różnią się w kwestii tego, jakie efekty może odnieść tych krajach rosyjska propaganda. Słowacja został wybrana jako kraj o najbardziej podatnym gruncie pod skuteczne rozpowszechnianie prokremlowskich i prowojennych poglądów - dodaje Jourova.

Komisja Europejska, która od lat prowadzi walkę z dezinformacją, wskazuje palcem na jedną firmę, która w kwestii walki z dezinformacją ma najwięcej do zrobienia. To serwis X - kiedyś funkcjonujący pod nazwą Twitter. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że wśród dostępnych w Europie mediów społecznościowych to platforma należąca do Elona Muska ma największy odsetek postów zawierających dezinformację. Komisja wskazuje, że X, w przeciwieństwie do pozostałych gigantów technologicznych, nie stosuje się opracowanego przez Brukselę kodeksu postępowania w walce z dezinformacją. I przez to właśnie na tej platformie rosyjscy propagandyści są najbardziej aktywni.