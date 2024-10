Kampania wyborcza odbija się na zdrowiu psychicznym Amerykanów. "Jest dużo negatywnych emocji"

Niepewność co do wyniku wyborów połączona z silną polaryzacją sprawia, że wiele osób czuje się przytłoczonych i zdenerwowanych. Niektóre z proponowanych przez polityków rozwiązań mogą zagrażać poczuciu bezpieczeństwa i wolności ludzi, co tylko zwiększa niepokój. Ponad 60 procent obywateli uważa, że ich prawa są zagrożone - wynika z raportu przygotowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

- Ciągle słyszymy o polityce. Obie strony mówią o końcu demokracji, o tym, że świat zmierza ku upadkowi. Jest dużo negatywnych emocji. Towarzyszą one też moim przyjaciołom i rodzinie. Staram się od tego odciąć, ale ostatecznie mnie to dopada - przyznaje Jeff Schelt, mieszkaniec Los Angeles.

"Mamy do czynienia ze stresem, lękiem, strachem"

- Myślę, że wiele osób musi spojrzeć na to wszystko szerzej i zrozumieć, że nasze życie kiedyś się skończy. Powinniśmy się cieszyć tym, co mamy, a nie kłócić się co sekundę o politykę, czy to w mediach społecznościowych, czy w realnym świecie - uważa Gregg Parker, mieszkaniec Los Angeles.