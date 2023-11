Jak obcowanie ze sztuką wpływa na mózg człowieka? W Wielkiej Brytanii rusza projekt, który ma to pokazać

Naukowcy od kilku już lat mają niezbite dowody na to, że sztuka dobrze wpływa na nasze samopoczucie. Gdy oglądamy coś pięknego, coś estetycznego, to ośrodkowy układ nerwowy uwalnia dopaminę - ważny neuroprzekaźnik związany z mechanizmem nagrody. A zatem nasze ciało reaguje na obrazy na przykład van Gogha tak, jak reaguje na pyszne jedzenie, albo na seks. - Gdy to, na co patrzysz, jest przez ciebie postrzegane jako coś pięknego, to w twoim mózgu uaktywnia się część płata czołowego. To ten sam rejon mózgu, z którego uwalniane są sygnały nagrody i przyjemności, a także gdzie sytuujemy poczucie własnej tożsamości. To fascynujące, że tak ważne miejsce aktywuje się także podczas oglądania sztuki - zaznacza doktor Ahmad Beyh, neurolog.