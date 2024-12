Izrael zbombardował cele leżące 2000 kilometrów od granicy. Odpowiedź na "potężny atak"

Izrael zbombardował Jemen, są ofiary śmiertelne. Celem nalotów był port i terminal naftowy. Izraelskie siły zbrojne oskarżyły rebeliantów Huti z Jemenu o wystrzelenie rakiety w stronę Izraela. Konflikt z proirańskimi Huti to kolejny z frontów działań Izraela. Od wielu miesięcy trwa wojna w Strefie Gazy, a organizacja Human Rights Watch zarzuca Izraelowi ludobójstwo na Palestyńczykach, odmawiając im dostępu do wody.

Kolejny front starcia Izraela z de facto Iranem

HWR: Izrael pozbawia ludność w Strefie Gazy dostępu do wody pitnej

Human Rights Watch oskarża Izrael o to, że ludność cywilną w Strefie Gazy celowo pozbawia dostępu do wody pitnej. Organizacja grzmi: "To nie jest zwykłe zaniedbanie. To wyrachowana polityka, która doprowadziła do śmierci tysięcy osób z powodu odwodnienia i chorób. To zbrodnia przeciwko ludzkości polegająca na eksterminacji i aktach ludobójstwa".