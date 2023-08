Iran wypuścił amerykańskich więźniów do aresztu domowego. "Tak zwana dyplomacja zakładników"

To był szczery apel, słyszany na całym świecie. - Ja i inni zakładnicy musimy zostać wysłuchani przez prezydenta Bidena, aby w końcu usłyszał nasze wołanie o pomoc i sprowadził nas do domu. Desperackie czasy wymagają desperackich środków. A ten właśnie taki jest. Jestem bardzo nerwowy - mówił w marcu Siamak Namazi, amerykański więzień. Siamak Namazi był najdłużej przetrzymywanym amerykańskim więźniem w Iranie. Został aresztowany w 2015 roku podczas podróży służbowej, a następnie skazany na 10 lat więzienia za "współpracę z wrogim państwem".

Siamak Namazi, posiadający podwójne obywatelstwo, zawsze zaprzeczał oskarżeniom, a Waszyngton oskarżył Iran o niesłuszne przetrzymywanie go. To był dramatyczny apel, który Namazi skierował do nas z wnętrza więzienia. - Sam fakt, że zdecydowałem się podjąć to ryzyko i pojawić się na antenie CNN z więzienia Evin, powinien wam powiedzieć, jak tragiczna stała się moja sytuacja w tym momencie. Spędziłem miesiące w zamknięciu. Spędziłem miesiące w samotnej celi wielkości szafy, śpiąc na podłodze. Byłem karmiony jak bezpański pies. Szczerze mówiąc, to był najmniejszy z moich kłopotów - przekazał w marcu Namazi.