Gdyby nie sprzedaż praw do emisji spalin, Tesla miałaby stratę. Elon Musk wraca, żeby ratować firmę

Elon Musk w drużynie Donalda Trumpa firmował i wcielał w życie plan cięcia rzekomo niepotrzebnych wydatków administracji federalnej. Chociaż większość Amerykanów pochwala ideę walki z marnowaniem pieniędzy podatników, to sam Elon Musk nie cieszy się zaufaniem. Wyniki finansowe Tesli są coraz gorsze. Miliarder obiecał, że poświęci więcej czasu szefowaniu firmie.

Najlepiej wyceniany producent samochodów odnotował w pierwszym kwartale gigantyczny spadek zarobków. Tesla odnotowała o 71 procent niższy zysk w ujęciu rok do roku, dlatego Elon Musk ograniczy swoje zaangażowanie w pracę dla Donalda Trumpa.

Musk nie zamierza rezygnować z polityki

Elon Musk zaznaczył już na swoim portalu społecznościowym, że to nie rezygnacja z polityki. W swojej rozmowie telefonicznej z inwestorami, do której doszło po ogłoszeniu kwartalnych wyników, Musk przekonywał, że jego praca dla rządu jest ważna. Przekonywał też o wartości swojej korporacji.

Miliarder wierzy, że firma zarobi krocie na autonomicznych pojazdach zapowiadanych już na przyszły rok, ale analitycy i inwestorzy podchodzą do tych zapowiedzi ostrożnie. Słabe wyniki to nie tylko kwestia starzejącej się gamy modelowej. Na politycznym zaangażowaniu Muska ucierpiał wizerunek firmy.

"Większość inwestorów chce dorosłego prezesa"

- Jako udziałowcy nie chcemy oglądać jego zabawy w politykę i tego, jak występuje w serowym kapeluszu w Wisconsin. To nie wygląda dobrze. Po prostu chcemy, by przy stole siedział dorosły człowiek kierujący firmą, a to wygląda jak piąta klasa podstawówki. Niektóre z jego akcji są komiczne i zdarza mi się uśmiać, ale powtórzę: większość inwestorów chce dorosłego prezesa. A tego brakuje w Tesli - komentuje Ken Mahoney, szef firmy inwestycyjnej.