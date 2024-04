"Foreign Policy": Polska może wydawać się wschodzącą potęgą, zdolną do zmiany układu sił na kontynencie

Nie sposób nie zauważyć wzrostu znaczenia Warszawy

Chociaż program polskiego premiera i szefa dyplomacji jest ambitny, amerykański magazyn przypomina, że politycy rządzącej koalicji muszą skoordynować go z eurosceptycznym prezydentem, a w związku z tym "powrót Polski do Europy nie przebiegnie tak gładko".

"Foreign Policy": napięte relacje będą miały swoje odzwierciedlenie

"Tusk był (jak na swoje bezkompromisowe standardy) ugodowy, podkreślając, że jest to rekalibracja, a nie odwet, choć trudno sobie wyobrazić, by te słowa trafiły do dużej części wyborców prawicy. Nowy rząd tworzy zaś koalicja, która sama w sobie łączy wiele poglądów, co irytuje wielu młodych wyborców, pragnących szybkich zmian prawa do aborcji i innych reform społecznych" - pisze brytyjski dziennik.