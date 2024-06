Spowalnia oddech, zatrzymuje krążenie, zabija w ciągu kilku minut - to skutek przedawkowania fentanylu. Ten środek stosowany jest przez anestezjologów, by uśpić pacjenta lub uśmierzyć ból. Takiej ostrożności i wiedzy nie mają dilerzy ani uzależnieni od narkotyków. Fentanyl zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych.

Sceny z tak zwanej strefy zero w Filadelfii szokują już tylko przyjezdnych. Amerykanie przywykli do ulic czy wręcz całych dzielnic pełnych "zombie”, bo tak nazywani są ludzie uzależnieni od syntetycznych opioidów. Najgroźniejszy jest fentanyl - narkotyk nawet 100 razy silniejszy od heroiny. W Ameryce nazywany jest bronią masowego rażenia. - Mój syn Emilio miał 19 lat, bolał go ząb. Ktoś dał mu tabletkę, która miała być lekiem przeciwbólowym. To była fałszywka, stworzona z fentanylu i substancji wypełniających. Mój syn zmarł - wyznaje Cammie Velci, matka ofiary fentanylu.

Automaty z zestawami pierwszej pomocy

- Jeżeli chodzi o wskazania, to są one dosyć wąskie: ból nowotworowy, ból pacjentów paliatywnych oraz też wtedy, kiedy pacjenta musimy wprowadzić w śpiączkę farmakologiczną - informuje dr n. med. Eryk Matuszkiewicz, toksykolog.

Dziś na wyposażeniu każdej amerykańskiej karetki i radiowozu jest zestaw do ratowania ludzi, którzy zażyli fentanyl. Tysiące istnień ratuje Nalokson - lek odwracający skutki przedawkowania. Trafił również do szkół, kiedy fentanyl stał się zabójcą numer jeden młodych Amerykanów. W Nowym Jorku powstały nawet automaty z zestawami pierwszej pomocy.

- Wielu ludzi żyłoby, gdyby w ich okolicy stały takie maszyny. Nie mieli bezpłatnego, łatwego dostępu do leku - uważa Rebecca Linn-Walton, wolontariuszka "Services for the Underserved". - Ten narkotyk jest tak uzależniający, tak silny, że odbiera ludziom życie, jak naszemu synowi - wyznaje jedna z kobiet. W kwietniu komisja amerykańskiego Kongresu wprost oskarżyła o celowe wzniecanie epidemii Chiny, gdzie powstają półprodukty niezbędne do wytwarzania fentanylu. Odpowiedź od lat jest ta sama: przecież nikt nikogo nie zmusza do zażywania narkotyku.