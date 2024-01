Przełom w poszukiwaniach samolotu Amelii Earhart. "Ma takie same wymiary jak obiekt, którego szukamy"

Opłakiwały ją feministki, piloci, podróżnicy. Opłakiwali Amerykanie i wszyscy, którzy podziwiali jej odwagę. Amelia Earhart była nieustraszoną pionierką. W czasach, gdy kobiety dopiero zaczynały zrzucać z siebie gorsety - i te dosłowne i te społeczne - ona zdobywała świat, a właściwie niebo. To najbardziej znana pilotka, która jako pierwsza kobieta w historii w 1932 roku samodzielnie przeleciała nad Atlantykiem. - W Irlandii wylądowałam bez żadnych problemów. Kołowałam aż pod drzwi chałupy zaskoczonego rolnika. Otrzymałam prawdziwie irlandzkie powitanie, po czym wsiadłam do samolotu i poleciałam do Londynu. Tam otrzymałam prawdziwie angielskie powitanie - opowiadała w 1932 roku Amelia Earhart.