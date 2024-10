Część Afroamerykanów popiera Trumpa. Obama: może po prostu nie chcecie, aby prezydentem była kobieta

Afroamerykanie zwyczajowo głosują na demokratów, bo to oni w swojej polityce mają hasła wyrównania szans społecznych i walkę z dyskryminacją ze względu na kolor skóry. Okazuje się jednak, że populistyczne hasła Donalda Trumpa też trafiają do Afroamerykanów.

Donald Trump robi, co może, żeby zyskać przewagę. Kandydat republikanów odwiedził barbera na nowojorskim Bronxie, gdzie spotkał się z wyborcami. Były prezydent liczy na głosy mniejszości.

Trump jest na dobrej drodze do osiągnięcia lepszego wyniku wśród Afroamerykanów niż jakikolwiek kandydat Partii Republikańskiej od czasów Richarda Nixona w 1960 roku. Rosnącą popularnością cieszy się wśród młodych czarnoskórych mężczyzn.

- Przez całe życie byłem demokratą. Moja rodzina głosowała na demokratów. Prawdopodobnie będę jedyną osobą, która zdecydowała się zmienić stronę i oddać głos na republikanów. Uważam, że reprezentowane przez nich wartości są mi bliższe - mówi Michael Lindell, mieszkaniec Georgii.

Głosy czarnoskórych mężczyzn w wyborach prezydenckich w USA Axios

W 2008 roku, kiedy o prezydenturę ubiegał się Barack Obama, zaledwie pięć procent czarnoskórych mężczyzn zagłosowało na republikanów, ale do 2020 roku liczba ta wzrosła do 19 procent. Od lat poparcie dla demokratów w tej grupie wyborców spada.

- Czarnoskórzy mężczyźni są coraz bardziej wyrafinowaną grupą, która stara się wykorzystać politykę do osiągnięcia swoich celów. Chociaż wspierali demokratów, w tym Bidena i Obamę, ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że nie są oni monolitem - komentuje prof. Chandler James z Uniwersytetu Oregonu.

Trump: każdy Afroamerykanin, który głosuje na Kamalę, powinien zbadać swoją głowę

Według Pew Research Center w tym roku czarnoskórzy mężczyźni stanowią niespełna siedem procent wszystkich uprawnionych do głosowania. Przekłada się to aż na ponad 16 milionów głosów. Większość wyborców pochodzi z zaledwie kilku stanów, między innymi z tych, które określa się jako wahające się - Georgii i Karoliny Północnej.

- Kiedy rozmawiam z młodymi czarnoskórymi mężczyznami, martwi mnie to, że wierzą w to, co mówi Trump. Modlę się, aby w najbliższym czasie zrozumieli, że Kamala jest najlepszą kandydatką na prezydenta - mówi Homer Smith, mieszkaniec Pensylwanii.

Część Amerykanów już oddała swój głos. Donald Trump używa coraz pikantniejszej retoryki Marcin Wrona/Fakty TVN

W Georgii, która jest jednym z kluczowych stanów, Afroamerykanie stanowią aż jedną trzecią uprawnionych do głosowania. Nie dziwi zatem fakt, że zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump, regularnie odwiedzają ten stan.

- Każdy Afroamerykanin lub Latynos, który głosuje na Kamalę, powinien zbadać swoją głowę - mówi Donald Trump, były prezydent USA i kandydat republikanów na prezydenta.

- To będzie zacięty wyścig do samego końca. Skazują nas na porażkę, ale niech was to nie zmyli. Wygramy - zapowiada Kamala Harris, wiceprezydent USA, kandydatka demokratów na prezydenta.

Program Kamali Harris dla Afroamerykanów

Chcąc zyskać poparcie wśród młodych czarnoskórych mężczyzn, Kamala Harris zaprezentowała program "Agenda szans", skierowany do Afroamerykanów, który ma zapewnić im większe możliwości. Zapowiedziała między innymi utworzenie nowych miejsc pracy. Obiecała też milion pożyczek, które będą mogły zostać w pełni umorzone, do kwoty 20 tysięcy dolarów.

- Myślę, że jej propozycje są świetną sprawą dla młodych czarnoskórych przedsiębiorców. Ludzie potrzebują pieniędzy, żeby mieć coś więcej niż zakład fryzjerski czy sklep na rogu - ocenia Windsor Wade, mieszkaniec Nowego Jorku.

Partia Republikańska próbowała przyciągnąć tę grupę wyborców, zarzucając kandydatce demokratów, że kiedy była prokuratorem w Kalifornii, za używanie marihuany doprowadziła do skazania "tysięcy czarnoskórych mężczyzn". To drażliwa kwestia dla wielu Afroamerykanów, którzy od dawna uważają, że są dyskryminowani przez wymiar sprawiedliwości.

- Niektórzy mówią, że robiłaś to, żeby rozwinąć swoją karierę, że robiłaś to z nienawiści do czarnych mężczyzn. Jakie są fakty? - zapytał Kamalę Haris prezenter radiowy Charlamagne tha God. - To po prostu nieprawda. Obrońcy publiczni powiedzą ci, że byłam najbardziej postępowym prokuratorem w Kalifornii w sprawach dotyczących marihuany i nie wysyłałam ludzi do więzienia za jej posiadanie - odpowiedziała kandydatka demokratów.

Oburzenie wśród niektórych Afroamerykanów wywołały słowa Baracka Obamy, który stwierdził, że wyborcy szukają wymówek, żeby nie głosować na Kamalę Harris. - Mam z tym problem. Zwracam się głównie do mężczyzn. Czasem myślę, że może po prostu nie chcecie, aby prezydentem była kobieta - powiedział były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.

"Wezwanie prezydenta Obamy, by czarnoskórzy mężczyźni wspierali Kamalę Harris wyłącznie ze względu na jej kolor skóry, a nie politykę, jest bardzo obraźliwe. Czarnoskórzy Amerykanie nie są monolitem. Nie jesteśmy winni naszych głosów żadnemu kandydatowi tylko dlatego, że wygląda jak my" - czytamy w oświadczeniu "Black Men for Trump".

Kiedy w 2020 roku Joe Biden walczył o prezydenturę, poparło go około 80 procent czarnoskórych mężczyzn. Z sondażu przeprowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Popierania Ludności Kolorowej wynika, że ponad jedna czwarta młodych czarnoskórych mężczyzn w tym roku zamierza poprzeć Donalda Trumpa.

