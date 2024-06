Coolcation to skandynawska propozycja dla tych, którzy nie lubią spędzać wakacji w upałach

Upały w Ameryce, upały na południu Europy. Propozycję dla tych, którzy nie lubią spędzać wakacji w upałach, mają kraje skandynawskie. Szwecja i Norwegia zapraszają na coolcation.

Coolcation to połączenie słów "cool", czyli "fajny" lub "chłodny", i "vacation", czyli "wakacje". Na fajne, ale przede wszystkim chłodne wakacje zapraszają kraje skandynawskie. Promują coolcation jako najnowszy trend w masowej turystyce. - To przeciwieństwo wakacji na południu. Jedziesz na wakacje w miejsca, gdzie nie jest zbyt gorąco - mówi Anders Nyland, dyrektor do spraw turystyki Visit Bergen.

Miejscem, gdzie nie jest zbyt gorąco nawet latem, jest miasto Bergen w Norwegii, zwane "bramą do fiordów". Temperatura latem oscyluje tam wokół 15 stopni Celsjusza, w najcieplejsze dni sięga 25 stopni. Dla turystów z południa Europy to pogoda marzenie.

- Tam, gdzie mieszkam we Włoszech, lato jest bardzo gorące. Bardzo gorące i wilgotne. Lubię chłodniejszą pogodę - komentuje Manuel, turysta z Włoch. - To miła odmiana. W Rzymie o tej porze roku naprawdę nie da się spacerować. Myślę, że wraz ze zmianami klimatycznymi będzie to jeszcze bardziej widoczne - mówi Chiara, turystka z Włoch.

Dla porównania w najbliższy czwartek w Rzymie będzie 37 stopni w cieniu. Maksymalna temperatura w Bergen wyniesie 13 stopni. - Tu jest super, ale jestem facetem, więc potrafię znieść trochę więcej zimna. Moja żona ma na sobie aż trzy warstwy - mówi Richard, turysta z Kanady.

Coolcation, czyli nowy trend w turystyce ENEX

Zmiana modelu turystyki w Europie

Ostatnie sezony wakacyjne wskazują na nieuchronną zmianę modelu turystyki w Europie. Kraje basenu Morza Śródziemnego stają się w lipcu i sierpniu zbyt gorące dla wielu turystów, którzy albo swoje wyjazdy wakacyjne planują poza sezonem, albo szukają alternatywnych kierunków.

- To ma sens. Jest wiele miejsc, w których występują bardzo dotkliwe, dłuższe fale upałów, a ludzie szukają miejsc, do których można uciec - mówi Shawn Milrad, badacz klimatu z Uniwersytetu w Bergen.

- To już trend. Zaobserwowaliśmy go w Bergen zeszłego lata i myślę, że w tym roku będzie jeszcze bardziej widoczny - mówi Anders Nyland.

To bezsporne - klimat się ociepla. Nawet negacjoniści klimatyczni spierają się już tylko o to, czy winny jest temu człowiek. Według europejskiej agencji Copernicus tegoroczny maj był najcieplejszym majem w historii pomiarów na całym świecie. Był to 12. z rzędu miesiąc, w którym średnia globalna temperatura osiągnęła rekordową wartość dla danego miesiąca.

Szwecja i Norwegia promują coolcation

- Fale upałów w Europie są coraz częstsze, ale też trwają dłużej i są coraz bardzie intensywne. Przykładowo w wyniku fali upałów w 2022 roku w Europie zmarło ponad 60 tysięcy osób - informuje Shawn Milard.

Na coolcation oficjalnie zaprasza branża turystyczna z Norwegii i Szwecji. Dla mieszkanćów krajów skandynawskich to nowość. Do tej pory to oni latali po całej Europie w poszukiwaniu lepszej pogody.

- My, Norwegowie, musimy sobie uświadomić, że są na świecie ludzie, którzy na co dzień żyją w zupełnie innym klimacie i uważają, że nasz klimat jest egzotyczny i ekscytujący - mówi Anders Nyland.

Oficjalne biuro szwedzkiej turystyki zachęca wprost: Szwecja to orzeźwiająca alternatywa dla gorącej Europy Południowej.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS