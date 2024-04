Amerykanie są niezwykle podekscytowani zbliżającym się zaćmieniem Słońca. "To będzie rekordowy tłum"

Całkowite zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej efektownych kosmicznych wydarzeń, które możemy oglądać z Ziemi. Dojdzie do niego 8 kwietnia i będzie widoczne w Stanach Zjednoczonych, w pasie od południowego-zachodu po północny-wschód. To znaczy, że w Dallas, Indianapolis czy w Buffalo Księżyc całkowicie zasłoni Słońce. Wydarzenie wzbudza w Ameryce taki entuzjazm, że władze spodziewają się kolejnych kilku milionów turystów. Amerykanie to szczęściarze. Średnio całkowite zaćmienie widoczne jest z tego samego miejsca na Ziemi co 360 lat, ale w Ameryce od ostatniego upłynęło zaledwie siedem lat.

- Widziałam ich 20 na całym świecie. Na wszystkich siedmiu kontynentach - mówi Leticia Ferrer, 63-letnia łowczyni zaćmień. Leticia zjeździła cały świat za tym doświadczeniem. - Jestem od tego uzależniona. Od uczucia bycia jednością ze wszechświatem przez te kilka sekund. Bycia naprawdę obecną - przyznaje. Tym razem nigdzie nie musi jechać, bo całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne z jej własnego trawnika. Leticia mieszka w Teksasie. To tu w poniedziałek o 13:36 w pewnym sensie Słońce zniknie.

Skąd zjawisko będzie widoczne?

- Zaćmienie ma miejsce, gdy Księżyc pojawia się pomiędzy nami tu na Ziemi a Słońcem. Zatem Księżyc przejdzie między nami - wyjaśnia dr Nicholeen Viall, naukowczyni z NASA.

Księżyc przysłoni promienie słoneczne najpierw w okolicach wysp Kiribati. Kilka minut po 12 zjawisko będzie widoczne na terytorium Meksyku, a następnie w Teksasie i w kolejnych amerykańskich stanach. Na tak zwanym pasie całkowitości znajdzie się też między innymi Oklahoma, Arkansas, Missouri, Kentucky, Indiana, Ohio, Maine i część Kanady. Wszędzie tam spodziewane są tłumy.

- W ten weekend będziemy otwarci w dodatkowy dzień, czyli w niedzielę - zapowiada Jeff Ford, właściciel restauracji w Indianie.

Całkowite zaćmienie słońca nie jest aż tak rzadkie, bo ma miejsce średnio co 18 miesięcy. Jednak rzadko bywa tak, że na jego drodze mieszkają ludzie - aż tylu ludzi.

- Oczywiście, większość Ziemi to woda. To nie są najczęściej miejsca, gdzie mieszkają ludzie. W tym przypadku wiele osób będzie mogło oglądać to zjawisko - mówi Viall.

Trwają przygotowania w miastach znajdujących się w pasie zaćmienia

Miasto Niagara Falls w Kanadzie, gdzie znajduje się słynny wodospad, spodziewa się nawet miliona gości. W związku z tym wprowadzono tam stan nadzwyczajny. - To będzie rekordowy tłum. Chociaż co roku przyjmujemy około 14 milionów osób, to trwa to cały rok, nie dzieje się naraz - komentuje Jim Diodati, burmistrz Niagara Falls.

Lokalne restauracje i sklepy gromadzą zapasy. - Robimy, co w naszej mocy, by ludziom niczego nie brakło. Mamy przekąski, napoje, zapas wody butelkowanej - wymienia Asif Ali, właściciel sklepu spożywczego w Niagara Falls.

Władze dużych miast znajdujących się w pasie zaćmienia wdrożyły dodatkowe środki bezpieczeństwa. Podstawiane będą dodatkowe autobusy. - Proszę nie zatrzymywać się na autostradach w trakcie zaćmienia. Musimy mieć pewność, że służby będą mogły swobodnie przemieszczać się z miejsca w miejsce - apeluje Travis Houston, dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego w Dallas.

Za dnia widoczne mają być wszystkie dostrzegalne gołym okiem planety

Faza całkowitego zaćmienia słońca potrwa w kulminacyjnym momencie aż 4,5 minuty. Dla porównania w 2017 roku to samo zjawisko widoczne z terenu Stanów Zjednoczonych trwało nieco ponad dwie.

- To doświadczenie, które naprawdę chce się przeżyć z rodziną, z bliskimi. Wspaniałe jest to poczucie przeżywania czegoś takiego razem. Moje dzieci będą to pamiętać do końca życia - mówi profesor Ason Harlow, fizyk z Uniwersytetu Toronto.

Ten dzień do końca życia zapamiętają też na pewno Chris i Stephane, którzy zdecydowali, że wezmą wtedy ślub. - Pomyślałam, że to będzie świetny dzień, by się pobrać - twierdzi Stephane. W tym przypadku na niebie za dnia widoczne mają być też wszystkie dostrzegalne gołym okiem planety, między innymi Wenus.

- To będzie trochę straszne, bo zrobi się bardzo ciemno w ciągu dnia. Nigdy nie widziałem zaćmienia. Moi rodzice też się boją, bo też nigdy tego nie widzieli - przyznaje Hector Teran, 9-latek z Teksasu. - Moja mama upiecze ciastka, będzie z nami moja siostra. Myślę, że nawet babcia do nas przyjdzie, żebyśmy wszyscy mogli obejrzeć to razem - mówi Angelia Goetzman, 10-latka z Teksasu.

Poprzednie tak zwane wielkie amerykańskie zaćmienie słońca obserwowały miliony ludzi. By bezpiecznie patrzeć w Słońce, nawet w czasie zaćmienia, konieczne są specjalne okulary, o czym wielu ludzi nie wie. W uboższych dzielnicach rozdawane są za darmo.

Autorka/Autor:Justyna Zuber

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS