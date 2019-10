Głosowanie na Wyspach? Polacy idą na rekord

Spotkania, obietnice i kampanijne gadżety. Wybory już w niedzielę Do wyborów pozostało pięć dni, w kampanii padają coraz mocniejsze słowa, a wieczorem w TVN24...

Polskie wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii będą rekordowe pod co najmniej dwoma względami.

Pierwszym jest rekordowa liczba komisji, których w sumie będzie 54. Cztery lata temu było 40 komisji.

Te największe są w największych miastach - trzy komisje w Edynburgu, po dwie w Glasgow i Manchesterze, a w samym Londynie 11.

W sumie głosować będzie można w 41 brytyjskich miastach, jeśli tylko się do tego przygotowaliśmy.

Przygotowanie wymaga rejestracji, bowiem w przypadku pobytu zagranicą czynne prawo wyborcze to nie tylko fakt bycia obywatelem.

We wtorek do godziny 09:30 rano londyńskiego czasu na terenie całej Wielkiej Brytanii do udziału w wyborach zarejestrowało się 69073 osoby, a wczesnym popołudniem okazało się, że na Wyspach dopisanych do spisów wyborczych jest już 71629 osób. Jak mówią w biurze prasowym polskiej - rodacy na Wyspach idą na rekord.

Dla porównania: w 2015 roku zarejestrowanych na Wyspach do głosowania było 63 tysiące Polaków.

W samym Londynie znajduje się 11 Obwodowych Komisji Wyborczych, do których zarejestrowało się ponad 23 tysiące osób, więc pewnie tam kolejki będą największe, bo jak wynika z wyliczeń - w 11 placówkach oddawać głosy będzie średnio od tysiąca do 1,5 tysiąca naszych rodaków.

Proces rejestracji

Czas na rejestrację Polacy mają do końca czwartku do północy lokalnego czasu i to nie tylko w Londynie, ale w każdym innym miejscu na świecie, w którym chcieliby oddawać głosy. Proces rejestracji wcale nie jest skomplikowany.

Jeśli ktoś nie chce osobiście fatygować się placówek dyplomatycznych - to jeden ze sposobów - można tam zatelefonować, albo wysłać wiadomość email.

O wiele prostszym sposobem jest wejście na stronę jakiegokolwiek polskiego przedstawicielstwa zagranicą i tam kliknięcie w link dotyczący rejestracji do wyborów, a pod koniec długiej informacji, która jest wyciągiem z przepisów, jest link do stron Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który przekierowuje do procesu internetowej rejestracji.

Tam wybrać trzeba podać najpierw kraj, w którym chcemy oddać głos, później zadeklarować w której komisji tego dokonamy, a na końcu podać swoje dane i otrzymać potwierdzenie rejestracji. Po jakimś czasie przyjdzie e-mail z potwierdzeniem, że wniosek został zarejestrowany i będzie można zagłosować tam, gdzie zostało wskazane.

