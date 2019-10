Wyświęcanie żonatych mężczyzn na odległych terenach? "Kościół nie może pozostać bierny i zamknięty"

Z Chin wyciekło wstrząsające nagranie, które pokazuje, jak władza traktuje mniejszość Ujgurów. Widać setki osób, które mają ogolone głowy, zasłonięte oczy i związane ręce. Pekin twierdzi, że to normalne działania, dlatego, że ci ludzie są przestępcami. Światowi obrońcy praw człowieka obawiają się, że to kolejny dowód na to, że Chiny gnębią ujgurską mniejszość. Setki tysięcy z nich trafiły do tak zwanych "ośrodków przeciwko radykalizacji". Jak podała telewizji CNN - Ujgurzy są w nich torturowani. Ujgurzy to mniejszość islamska, która w oczach chińskich władz stanowi zagrożenie w zakresie terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

