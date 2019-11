Ma 17 lat, jest sportowcem, musiał mieć przeszczep płuc. "Nigdy czegoś tak piekielnego nie widziałem"

Chiński rząd wprowadza ograniczenia w dostępie do gier online dla osób poniżej 18. roku życia. Nieletni od godziny 22:00 do 08:00 mają mają mieć zablokowany dostęp do gier. Poza tym, od poniedziałku do piątku mogą oni grać maksymalnie do półtorej godziny, a w święta i dni wolne od szkoły do trzech godzin. Nowe przepisy mają pomóc w walce z uzależnieniem młodych ludzi od grania. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»