Skandal na madryckim kampusie. "To niewytłumaczalne, nieuzasadnione i absolutnie odrażające zachowanie"

Gdy pod koniec lutego zaczęła się rosyjska napaść na Ukrainę, wielu obywateli stanęło w obronie kraju. Wśród nich był gwiazdor ukraińskiego baletu - Oleksij Potiomkin. Tancerz dołączył do wojennych ratowników medycznych i opatrywał rannych. Teraz mężczyzna jest za granicą - jeździ po świecie i bierze udział w różnych spektaklach. Wspiera swój kraj najlepiej, jak potrafi - poprzez taniec. Razem z innymi artystami z całej Europy organizuje wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze dla jego przyjaciół z batalionu. Potiomkin dodaje jednak, że niedługo może wrócić do Ukrainy, by walczyć z bronią w ręku. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

